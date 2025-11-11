El panorama del comercio electrónico en Argentina incorpora un nuevo y poderoso competidor. Se trata de Amazon Bazaar, la plataforma de precios ultra bajos del gigante global Amazon, que ya ha iniciado operaciones en el país con el claro objetivo de disputar el mercado a las firmas chinas Shein y Temu, actualmente muy populares.

Esta iniciativa representa una apuesta diferenciada de Amazon para captar a un segmento de consumidores altamente sensible a los precios. Amazon Bazaar se caracteriza por ofrecer una amplia gama de productos a costos excepcionalmente reducidos, posicionándose como la versión low cost de la tienda tradicional de la empresa.

El funcionamiento de la plataforma es accesible para la mayoría de los usuarios. La aplicación de Amazon Bazaar ya se encuentra disponible para su descarga tanto en la tienda de aplicaciones de iOS como en Google Play para Android. Una vez instalada, los consumidores argentinos pueden navegar por un catálogo que se distingue porque la gran mayoría de sus ítems no supera la barrera de los $13.500, un factor clave que está impulsando su rápida adopción.

La estrategia comercial se refuerza con beneficios adicionales dirigidos a nuevos usuarios. Quienes se registran por primera vez obtienen un descuento del 50% en su compra inicial y envío gratuito para pedidos que superen los $35.000. Esta combinación de precios bajos y promociones de lanzamiento está generando un alto interés entre el público local. En cuanto a los tiempos de entrega, las compras realizadas tienen un plazo estimado de dos semanas para llegar a destino.

El catálogo de Amazon Bazaar, fiel a su nombre que evoca un bazar, es extenso y variado. Incluye artículos para el hogar, decoración, accesorios y ropa económica, abarcando así categorías de consumo masivo donde la relación precio-calidad es un determinante fundamental en la decisión de compra.

La llegada de Amazon Bazaar intensifica la competencia en el sector del e-commerce de bajo costo en Argentina, un mercado que hasta el momento estaba dominado por Shein en moda y Temu en productos diversificados. La incursión de un actor del peso de Amazon promete reconfigurar la dinámica del sector, ofreciendo más alternativas a los consumidores y planteando un nuevo desafío para las empresas establecidas.