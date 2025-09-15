La familia de Wanda Nara atraviesa un momento de gran angustia debido a la lesión que sufrió su hijo mayor, Valentino López, quien quedó postrado en una silla de ruedas. Aunque no se han difundido detalles específicos sobre el tipo de lesión, el joven se encuentra en su casa, rodeado del cariño de sus seres queridos.

Fue la propia Wanda quien compartió la difícil situación a través de sus historias en Instagram. Al regresar de Uruguay, donde oficializó su relación con Martín Migueles y disfrutó con amigas, la mediática se encontró con la preocupante imagen de Valentino, jugador de las divisiones inferiores de River Plate, inmovilizado.

En sus redes, Wanda expresó: “Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”, acompañando el mensaje con un collage de fotografías que muestran a Valentino junto a sus hermanos, además de una tierna carta firmada por Francesca e Isabella, sus hermanas, y la mano de Wanda sosteniendo la de su hijo en señal de apoyo.

Para transmitirle ánimo, Wanda eligió de fondo la canción “Día de enero” de Shakira, recordándole que “los malos momentos también pasan y se convierten en un mal recuerdo”. Por su parte, Maxi López, padre de Valentino y exfutbolista, también manifestó su respaldo al joven. Publicó en sus redes una imagen del adolescente con la camiseta de River Plate, junto a una foto de ambos en unas vacaciones, acompañada por el mensaje: “Dale, Bomber, siempre con vos”.

Previo a este difícil episodio, Valentino había compartido en sus redes sociales una noticia feliz junto a su novia de 16 años, Carola Sánchez Aloe. El joven le dedicó un emotivo mensaje en el cumpleaños de Carola: “Feliz cumple mi amor, Carola Sánchez Aloe”, acompañado de corazones rojos. También publicaron varias imágenes juntos, celebrando esa fecha tan especial con distintos looks y momentos compartidos.