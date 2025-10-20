En la siesta de este lunes 20 de octubre, un operativo policial de rutina terminó en una violenta gresca en la Villa Hipódromo, departamento Rawson. Según fuentes policiales, todo comenzó cuando personal de la Subcomisaría local intentó identificar a un hombre que circulaba en moto y que, al ser interceptado, reaccionó con agresividad contra el móvil policial.

De acuerdo con la versión policial, el hombre se mostró agresivo y atacó el patrullero en el que los uniformados realizaban tareas de vigilancia. Ante esta situación, los efectivos procedieron a detenerlo, lo que provocó la reacción de algunos vecinos.

De esta manera, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras contra los agentes y los vehículos. Como respuesta, se pidió apoyo y acudieron al lugar otros patrulleros y personal de Infantería para contener el conflicto.

El saldo final fue de dos móviles policiales con daños de consideración y dos menores, de alrededor de 13 años, heridos por balas de goma. Ambos fueron trasladados al Hospital Rawson para recibir atención médica y, según se informó, se encuentran fuera de peligro.