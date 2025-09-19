Roger Waters, reconocido músico y fundador de Pink Floyd, volvió a manifestar su respaldo a Palestina a través de un contundente video difundido en sus redes sociales. En el mensaje, el artista criticó duramente a varios mandatarios internacionales, entre ellos Javier Milei, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Daniel Noboa, por su silencio o apoyo a los ataques de Israel contra Gaza, catalogados por la ONU como un genocidio.

En su discurso, Waters fue enfático al pronunciar los nombres de estos líderes y escupió tras mencionar a Javier Milei, señalando que "Somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos". Con esta frase, enfatizó la diferencia entre la mayoría de la población mundial y los pocos gobernantes que, según él, respaldan la violencia.

El músico dirigió sus críticas también a Keir Starmer y Emmanuel Macron, afirmando: “Este es el final del camino para ustedes. Nosotros somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos”, reforzando su postura a favor de Palestina y en contra de la guerra.

Waters empleó una analogía para ilustrar su rechazo al conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023, tras los ataques del grupo Hamas contra Israel. "No nos vamos a mover un centímetro de su Armagedón. Hay un niño en la carretera. Ese niño está solo e indefenso. No vamos a permitir que ustedes arrojen a ese niño a la zanja", sostuvo, apelando a la protección de los inocentes frente a la violencia bélica.

Además, responsabilizó directamente a Israel por la guerra y afirmó: “Hoy estamos todos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Palestina. La gran mayoría de la gente común de todo el mundo exige el fin del crimen atroz que Israel está cometiendo no solo en Gaza, sino también en el resto de la Palestina ocupada”.

Finalmente, el ex integrante de Pink Floyd denunció al sionismo como “el crimen atroz” que los líderes mundiales prefieren ignorar. Señaló que esta postura les resulta incómoda porque les recuerda “nuestra propia historia colonial atroz en América del Norte y del Sur, Australasia y, no lo olvidemos, África”.