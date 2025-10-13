El conflicto entre el futbolista Ángel Di María, Jorgelina Cardoso y Toti Pasman se intensificó tras las críticas del periodista en su programa de Carnaval Stream. Pasman criticó duramente a Cardoso, tildándola de exagerada, por poner una cara de "hartazgo" después de una falta cometida contra Di María durante un partido de Rosario Central. La pareja había respondido inicialmente en redes sociales, generando un escándalo.

Santiago Sposato, panelista de Infama, reveló en el programa que Di María y Cardoso le compartieron su conversación privada con Toti Pasman y lo autorizaron a leerla públicamente.

La comunicación privada comenzó con un mensaje del futbolista, quien expresó su hartazgo y lo cuestionó por sus constantes críticas. Di María le escribió a Pasman por Instagram: "Ya no te aguanto más, me tenés podrido con todo lo que hablás y decís. ¿Qué m... pasa que no podés dejarnos tranquilos? ¿Por qué no podés vivir tu vida, loco?". El futbolista defendió la reacción de su mujer, indicando que ella "pute[ó] como hace el 90% de los hinchas". Además, le exigió que se dejara "de j... con querer figurar siempre".

Según el resumen de Sposato, la respuesta de Toti Pasman fue que ya había pedido perdón a toda la familia de Di María. Pasman argumentó que, posteriormente, con la serie de Netflix, Jorgelina Cardoso lo único que hizo fue "humillarlo" y que lo insultó en cada nota que dio. El periodista también remarcó que él tiene una familia y que sufrieron con el enfrentamiento.

Di María redobló la apuesta y advirtió al periodista sobre posibles acciones legales: "Dejá de meterte con ellos o conmigo porque si no me voy a ir a lo legal". El futbolista sostuvo que Jorgelina solo contesta cuando él ataca a Di María o a ella, de lo contrario, "ni te registra".

El cruce continuó cuando Jorgelina Cardoso se comunicó con Toti Pasman por privado. La mujer del futbolista le preguntó al periodista: "¿No tenés contenido que hablás de semejante pavada?". Pasman le contestó que le dolió que, después de pedirle disculpas a toda la familia en un avión, ella lo siguiera "matando por venganza".

La respuesta de Cardoso fue contundente y despectiva: "¿Qué venganza? A mí me importás tres p... y a Ángel le importás menos que a mí".