Una nueva polémica envuelve a Fede Bal, y esta vez la amenaza llega de boca de una de las panelistas más incisivas de la televisión: Yanina Latorre. La mediática conductora de radio y panelista de televisión, conocida por no tener filtro a la hora de revelar información sensible, puso al hijo de Carmen Barbieri "contra las cuerdas" con una durísima advertencia en público.

Todo ocurrió en el marco de la constante exposición de la vida sentimental de Bal, quien en las últimas semanas ha hablado abiertamente sobre su vida de "soltero" y sus "vínculos sexoafectivos sin compromiso", generando gran revuelo mediático.

Sin embargo, Latorre subió la apuesta. Durante una emisión, la panelista deslizó un comentario demoledor: "Yo sé con cuántas mujeres casadas te has acostado, Fede Bal", disparó, generando un silencio atronador en el estudio y una inmediata reacción en redes sociales.

La panelista no solo se limitó al comentario, sino que fue más allá, dando a entender que tiene en su poder detalles y posiblemente hasta nombres de las damas involucradas. "Yo tengo la lista y sé quiénes son los maridos engañados", afirmó con total seguridad, dejando la puerta abierta a una revelación que podría generar un verdadero sismo en el mundo del espectáculo y en varios hogares.

"A mí me llega todo. Dejá de hacerte el canchero con tus historias y andá con cuidado. Si no te portás bien, yo abro el 'listado' y se pudre todo", habría sido el tenor de la advertencia, según fuentes cercanas al entorno de la panelista.