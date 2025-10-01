Zaira Nara se negó rotundamente a entrevistar al respetado periodista de Telefe, Rodolfo Barili, durante la cobertura de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025. La razón detrás de esta negativa se vincula directamente a un conflicto de intereses: Barili es la pareja de Lara Piro, quien es abogada de Mauro Icardi.

La información sobre la polémica surgió durante la transmisión de los premios. Fue revelada por Angie Balbiani en el programa Puro Show. Balbiani relató en vivo que Zaira pidió no hacerle una nota a un periodista de la misma casa. La modelo solicitó expresamente: “Por favor, cuando me toque entrevistar, no quiero entrevistar a tal persona”.

El motivo detrás de la negativa estaría relacionado con un conflicto de intereses que incomodó a Zaira. Balbiani explicó que Rodolfo Barili es la pareja de Lara Piro. Piro es abogada de Mauro Icardi, lo que crea una conexión incómoda para Zaira, ya que ella es hermana de Wanda Nara.

Por esa razón, Zaira habría pedido que, en lugar de cruzarse con el conductor de Telefe Noticias, la organización la ubicara junto a Sol Pérez o Momi Giardina en la distribución de la alfombra roja.