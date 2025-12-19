$1.9 millones: el valor en Mercado Libre del mismo modelo de casa que la AFA dio a inundados

La solidaridad prometida tras la devastadora inundación que afectó a Bahía Blanca en marzo de este año vuelve al centro de la escena, esta vez por una insólita coincidencia que expone el valor de mercado de las polémicas viviendas entregadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a las familias damnificadas.

El mismo tipo de casa prefabricada —cuya precariedad fue denunciada por los propios destinatarios— se ofrece actualmente en Mercado Libre por $1.932.000, incluso con descuento y posibilidad de financiación en seis cuotas sin interés.

Detalles de la oferta online

La publicación, a cargo de un vendedor identificado como Juan Cárdenes —que en redes aparece como “Viviendas pre”—, describe un módulo de 20 metros cuadrados dividido en cuatro espacios: una cocina-comedor (3x2 metros), dos dormitorios (3x2 metros cada uno) y un baño (1x2 metros).

En los detalles de la venta, el anunciante aclara que el envío y la colocación se abonan aparte y que solo realiza trabajos dentro de la provincia de Buenos Aires.

El contraste: la promesa solidaria vs. la realidad

La inundación del 7 de marzo dejó a Bahía Blanca en emergencia. En respuesta, la AFA anunció en su momento que por cada gol de la Selección mayor se donaría una casa a los afectados. Se sumaron siete viviendas —cinco por goles oficiales y dos como “gesto extra”— que llegaron entre fines de julio y principios de agosto, meses después del desastre.

Sin embargo, lejos de solucionar la urgencia habitacional, las casas entregadas generaron más controversia. Se trata de estructuras de madera sin aislación térmica ni acústica, con filtraciones, clavadas de manera rudimentaria y sin servicios básicos instalados inicialmente.

Uno de los puntos más críticos fue la falta de cloacas durante meses, lo que obligó a las familias —incluyendo niños— a utilizar baldes dentro de la vivienda para sus necesidades. “Yo tenía el olor adentro de mi casa, en las cortinas, en todo”, relató una de las afectadas a TN.

Recién semanas atrás comenzaron los trabajos para pozos sépticos, aunque al momento de los testimonios no había conexión definitiva.

Precarización a precio de mercado

El interior de estas viviendas —que hoy cotizan en casi dos millones de pesos— refleja condiciones límite: una única habitación que funciona como dormitorio, comedor y cocina, y un baño mínimo. El “aislante” es una tela sujeta con cinta adhesiva, y en varios sectores se filtra la luz del día, evidenciando la nula hermeticidad frente al frío, la lluvia o el viento.

La aparición de este modelo en el mercado online pone números concretos a un debate que ya estaba instalado: el de la calidad y el real valor de las soluciones habitacionales ofrecidas en contextos de emergencia.

Mientras las familias de Bahía Blanca siguen esperando mejoras en sus condiciones de vida, la comercialización de estas estructuras básicas —a un precio que supera holgadamente los $95.000 por metro cuadrado— deja en evidencia las paradojas del mercado inmobiliario y la fragilidad de las respuestas institucionales frente a las crisis sociales.

La pregunta que queda flotando es si este precio refleja el costo real de construcción, o si, en el marco de una emergencia habitacional creciente, incluso la precariedad tiene un valor de mercado que muchos no pueden pagar.