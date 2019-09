A 30 años de Baywatch, así se ven los actores de la serie

El 22 de septiembre de 1989 fue estrenada Guardianes de la bahía una serie de televisión estadounidense sobre los socorristas de la playa de Santa Mónica, en la costa del condado de Los Ángeles, California. A 30 años del estreno, los actores de la producción están envueltos en música, espectáculos, películas, fama y también escándalos y olvido.

David Hasselhoff

Interpretó a Mitch Buchannon en la producción. Nació el 17 de julio de 1952 en Estados Unidos y se destacó tanto por su faceta actoral como musical. Fue en 1982 cuando tuvo su primer gran papel protagónico en la serie "El auto fantástico". Actualmente, sigue vinculado a las películas y a la música.

CJ Parker

Fue interpretada por Pamela Anderson. Nació en 1967 en Canadá pero se mudó a Estados Unidos e ingresó al modelaje. Actualmente está fuera de los escenarios.

Stephanie Holden

Fue una guardiana interpretada por Alexandra Paul. La actriz nació en 1963 y desde que comenzó con su profesión, separó su vida personal de su trabajo. Participó en más de una veintena de películas, entre las que destacan "Christine", "Kuffs" y "The paper boy".

Michael Newman

Newman era un salvavidas en la realidad y en la serie se interpretó a sí mismo. Además, ejerció como bombero tras su fugaz paso por las cámaras. Actualmente vive en California.

Hobie Buchannan

Buchannan fue un personaje interpretado en la serie por dos actores: de 1989 a 1990 lo hizo Brandon Call y de 1991 a 1999 Jeremy Jackson. Jackson nació en 1980 y, así como Hasselhoff, se dedica también a la música.

Cody Madison

Cody Madison fue encarnado por David Chokachi. El actor estadounidense, nacido en 1968, debutó en pantalla con Guardianes de la Bahía y, pese al éxito de la serie, no tuvo tantos papeles sobresalientes a lo largo de su carrera. Se destacó por sus actuaciones en "Witchblade" y "Beyond the Break".

Summer Quinn

Fue interpretada por Nicole Eggert. La actriz nació en 1972 y tuvo su pico de fama gracias a Guardianes de la Bahía, pero su carrera siguió con películas que no fueron tan populares.

David Charvet

Encarnó a Matt Brody en Guardianes de la Bahía, es cantante, actor y productor. No tuvo mayores participaciones cinematográficas. Produjo tres álbumes musicales y su último proyecto fílmico fue "The Perfect Teacher", en 2010.

Caroline Holden

Fue interpretada por Yasmine Bleeth. Esta actriz estadounidense está vinculada al mundo del espectáculo desde que tenía seis meses de edad, cuando protagonizó comerciales de Johnson&Johnson. A principios de 2000 tuvo varias recaídas por su adicción a las drogas.

Carmen Electra

Electra encarnó a Lami McKenzie de 1997 a 1998. La modelo deslumbró durante su juventud en las pasarelas y desde finales de los 90 se dedicó a participar en distintas comedias televisivas y cinematográficas. Su último proyecto fue la película "El ataque del tiburón de dos cabezas", en 2012.

J.D. Darius

Fue interpretado por Michael Bergin. Nació en Estados Unidos en 1969 y se destacó como modelo para marcas prestigiosas como "Calvin Klein". Bergin no participó en ningún otro proyecto cinematográfico o televisivo una vez que terminó la serie.

Fuente: La Nación.