Aberastain presentó un escrito formal pidiendo que su descenso de la A no se tome en cuenta. La dirigencia del club pocitano, lejos de bajar los brazos, ha decidido buscar fuera del césped la permanencia en la primera división.

En la nota, firmada por el presidente Franco Cano y el secretario Marcelo Boguais, la institución argumenta que la decisión de bajar a la B es "antireglamentaria y antiestaturaria". Específicamente, el club sentencia que el descenso contraviene lo establecido en los artículos 116 del Reglamento General y 117 y 118 del estatuto vigente.

El principal argumento de Aberastain se basa en las reglas internas de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Según la dirigencia, el estatuto de la Liga establece que los descensos deben ser únicamente dos. Además, cualquier cambio en esta normativa requiere la aprobación por parte de una Asamblea con mayoría de dos tercios.

No obstante, esta propuesta de cambio de las reglas del juego "desde el escritorio" no fue aceptada inmediatamente. En una reunión reciente del Consejo Directivo de la Liga, el triunvirato negó esta chance, dejando el tema en un estado de suspenso.