Un grupo de venezolanos residentes en San Juan se reunió este sábado por la tarde en la Plaza 25 de Mayo para celebrar lo que consideran un hecho histórico: la caída y captura de Nicolás Maduro, según informaron oficialmente las autoridades de Estados Unidos tras un operativo militar en Caracas.

El grupo de venezolanos puso color a la Plaza 25 de Mayo con sus banderas. (Foto: Gabriel Flores / Diario Huarpe)

Con banderas, carteles y abrazos cargados de emoción, hombres y mujeres se congregaron en el centro sanjuanino con lágrimas en los ojos y una mirada esperanzadora. Muchos de ellos compartieron historias de exilio, dolor y desarraigo, marcadas por la decisión de abandonar Venezuela en busca de tranquilidad y un futuro mejor. “Nos fuimos para poder vivir en libertad”, coincidieron varios de los presentes, que dejaron atrás familias, amigos y toda una vida bajo el gobierno del dirigente chavista.

La bandera de Venezuela bien arriba en San Juan tras la captura de Nicolás Maduro. (Foto: Gabriel Flores / Diario Huarpe)

La jornada estuvo atravesada por sentimientos encontrados: alegría por el avance que, según expresaron, representa este hecho para la libertad de su país, y tristeza por los años de separación y las consecuencias del éxodo forzado. “Estamos muy emocionados. Todos están resguardados por el miedo que da. No sabemos lo que nos espera en Venezuela”, señaló una mujer venezolana radicada hace años en San Juan.

El grupo de venezolanos no pudo ocultar la emoción por la captura de Maduro, un hecho histórico en la política. (Foto: Gabriel Flores / Diario Huarpe)

En paralelo a la manifestación en la capital sanjuanina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado la primera imagen oficial de Nicolás Maduro detenido. De acuerdo a lo informado por el mandatario norteamericano, el líder venezolano fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar especial llevado a cabo en Caracas y posteriormente trasladado por vía aérea fuera del país.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, expresó Trump, quien respaldó públicamente la operación y felicitó a los militares que participaron del procedimiento, al que calificó como “preciso, planificado y efectivo”.

Según la información oficial difundida por Washington, la detención fue ejecutada por la Delta Force, una unidad de élite antiterrorista del Ejército estadounidense especializada en operaciones de alto riesgo. El Gobierno norteamericano confirmó que Maduro quedó bajo custodia de Estados Unidos y que enfrenta acusaciones por narcotráfico en la Justicia federal de Nueva York.

Mientras tanto, en la Plaza 25 de Mayo, los venezolanos en San Juan continuaron reunidos durante la tarde, celebrando con cautela pero con esperanza lo que consideran el inicio de una nueva etapa para su país. “Ojalá pronto podamos volver a casa”, fue una de las frases que más se repitió entre los presentes.