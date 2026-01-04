Un operativo policial realizado en el departamento Caucete terminó con el hallazgo de una plantación de marihuana, en el marco de una investigación por el robo de un arma reglamentaria perteneciente a un efectivo policial.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del domingo y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 37ª, tras una denuncia presentada por un agente de la Policía Comunal. El hecho investigado ocurrió en una finca ubicada sobre calle Patricias Sanjuaninas, donde desconocidos ingresaron a una vivienda y sustrajeron una mochila que contenía, entre otros elementos, el arma de fuego oficial.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, se avanzó con distintas medidas investigativas que derivaron en una serie de allanamientos en el asentamiento El Chasca, con el objetivo de recuperar el arma robada y otros elementos de interés para la causa.

Durante uno de los procedimientos, si bien no se logró localizar el arma, los efectivos detectaron la presencia de varias plantas de marihuana, algunas de ellas cultivadas en macetas y dentro de una estructura tipo invernadero, lo que motivó la intervención inmediata de otras áreas especializadas.

Ante el hallazgo, se dio participación al Departamento de Drogas Ilegales, que trabajó junto a la Justicia Federal de turno. Las plantas fueron secuestradas y se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la ley de estupefacientes.

El propietario del domicilio allanado, identificado con el apellido Mercado, fue notificado y quedó vinculado a la causa, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para dar con el arma sustraída y los autores del robo.