Caracas vivió una mañana marcada por la tensión social y la incertidumbre política tras la detención de Nicolás Maduro. Desde la madrugada, largas filas se formaron en estaciones de servicio y supermercados, donde vecinos buscaron asegurar combustible y alimentos ante el temor a restricciones, interrupciones en el suministro y posibles desplazamientos dentro del país.

El fenómeno se concentró especialmente en distintos barrios de la capital venezolana, donde las colas se extendieron por varias cuadras. Mientras algunos sectores mostraron una alta concurrencia en comercios y estaciones, otras zonas de la ciudad registraron calles semivacías, menor circulación vehicular y un clima generalizado de cautela.

Publicidad

El abastecimiento preventivo no se limitó al combustible. En supermercados y comercios de cercanía se observaron faltantes puntuales de productos básicos como harina, arroz, alimentos enlatados y fórmulas infantiles. Comerciantes consultados señalaron que el ritmo de ventas se aceleró de manera notable durante la mañana, aunque aclararon que no recibieron notificaciones oficiales sobre cierres, racionamientos o cambios en la operatoria habitual.

La ansiedad social se dio en paralelo a versiones políticas que indican que Delcy Rodríguez asumiría la presidencia de Venezuela, en el marco de un escenario institucional aún indefinido tras la captura de Maduro. La falta de precisiones oficiales contribuyó a reforzar la percepción de inestabilidad entre la población.

Publicidad

El clima de tensión se profundizó luego de las declaraciones realizadas desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que su país gobernará Venezuela de manera transitoria hasta garantizar “una transición ordenada” y confirmó la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el territorio. “Vamos a dirigirlo adecuadamente y a cuidar al pueblo”, sostuvo el mandatario, en un mensaje que tuvo un fuerte impacto político y social en la región.

Mientras se aguardan definiciones sobre el futuro institucional del país, Caracas atraviesa horas de incertidumbre, con una población que vuelve a reaccionar ante la crisis buscando garantizar lo esencial frente a un escenario imprevisible.