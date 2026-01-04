Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en lo que será su primera presentación judicial en Estados Unidos desde que fueron trasladados a ese país tras su captura en Caracas el pasado sábado.

La audiencia está programada para las 12:00 hora local (14:00, hora de Argentina) y se realizará en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, ante el juez federal Alvin K. Hellerstein. En esta instancia inicial, se procederá a la lectura formal de las acusaciones, la verificación de identidad de los imputados y la definición de medidas preliminares, incluida la situación de detención de ambos.

Publicidad

La causa se basa en acusaciones federales presentadas en 2020, en las que la Justicia estadounidense señala a Maduro como presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y actividades vinculadas con organizaciones consideradas terroristas por Washington. Flores también fue incluida en las imputaciones que incluyen delitos relacionados con tráfico de drogas y armas, entre otros.

Los dos se encuentran detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad en Nueva York, donde han pasado su primera noche bajo custodia tras su traslado desde Caracas.

Publicidad

La comparecencia del lunes es considerada un paso formal y procedimental que marca el inicio de un proceso judicial que podría ser extenso y complejo, en el que también es probable que se planteen cuestiones legales sobre la inmunidad de líderes extranjeros y el reconocimiento de su estatus, aunque expertos sostienen que la Justicia estadounidense puede proceder con el caso pese a esas defensas.

El proceso se da en un contexto internacional de alta tensión política y jurídica, luego de una operación militar sin precedentes que condujo a la captura del mandatario venezolano y que ha generado reacciones diversas a nivel global.