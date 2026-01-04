El Rally Dakar 2026 comenzó este fin de semana en Arabia Saudita y tuvo un arranque alentador para el sanjuanino Lisandro Sisterna, quien volvió a decir presente en la competencia más exigente del mundo motor. En sus primeras jornadas, el navegante logró destacadas actuaciones que lo ubican entre los protagonistas de la categoría Challenger.

La 48ª edición del Dakar, y la séptima consecutiva en suelo saudí, se puso en marcha el sábado con un prólogo de 23 kilómetros en Yanbu, ciudad costera sobre el Mar Rojo que será epicentro de la carrera hasta el lunes. Ese primer tramo cronometrado sirvió para definir el orden de largada de la Etapa 1 y marcó el debut en autos del piloto salteño Kevin Benavides, quien compite junto a Sisterna.

En el prólogo, la dupla argentina Benavides–Sisterna finalizó en el séptimo puesto, a tan solo 22 milésimas de segundo de los líderes, dejando una muy buena impresión en el inicio de la competencia. La acción continuó este domingo con la Etapa 1, un exigente recorrido de 305 kilómetros, con largada y llegada en Yanbu.

En ese tramo, Sisterna volvió a cumplir un rol clave en la navegación y el binomio argentino repitió el séptimo lugar, lo que les permitió escalar hasta el sexto puesto de la clasificación general de la categoría Challenger, a 7 minutos y 48 segundos de la punta.

De esta manera, el sanjuanino atraviesa un comienzo sólido en su segunda participación en el Dakar, consolidándose como uno de los navegantes argentinos destacados en el desierto saudí. En la categoría Challenger, el liderazgo es para el pampeano David Zille, navegado por el cordobés Sebastián Cesana, mientras que en motos lidera el español Edgar Canet y en autos el belga Guillaume De Mévius.

La competencia continuará este lunes con la Etapa 2, que unirá Yanbu con Alula, con un recorrido de 400 kilómetros de velocidad y 104 kilómetros de enlace. El tramo comenzará a disputarse desde la 1 de la madrugada (hora argentina), con la expectativa puesta en una nueva actuación destacada del sanjuanino.