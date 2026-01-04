El magnate Elon Musk anunció que su empresa de internet satelital Starlink ofrecerá acceso gratuito a la red en toda Venezuela hasta el 3 de febrero de 2026, en medio de la crisis política y social que vive el país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de la red social X, propiedad de Musk, donde la cuenta de Starlink publicó que “Starlink está proporcionando servicio de banda ancha gratuito al pueblo de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua”, con el objetivo explícito de asegurar que los ciudadanos puedan informarse y comunicarse sin restricciones.

La medida busca romper la censura informativa y ampliar el acceso a noticias, actualizaciones y comunicaciones, en un contexto en el que las conexiones tradicionales pueden verse limitadas por fallas en la infraestructura o controles de información. El anuncio se produce en el marco de un escenario de alta tensión política y mediática en Venezuela, con incertidumbre sobre la transición de poder tras la captura de las principales figuras del régimen anterior.

Aunque el servicio será gratuito, el acceso depende de que los usuarios cuenten con el equipo receptor de Starlink (antena y router Wi-Fi), el cual permite captar la señal directamente desde la constelación de satélites en órbita baja. Esto podría limitar la conectividad efectiva, dado el costo del hardware y las condiciones económicas locales.

La iniciativa de Starlink ha sido interpretada por analistas y usuarios como un gesto tecnológico y simbólico en apoyo a la población venezolana en un momento de alta incertidumbre política, y se suma a otros movimientos internacionales que buscan influir en la evolución de los hechos tras la crisis desatada por la caída del gobierno anterior.