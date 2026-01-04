A poco más de seis meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026 (que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá), se conocieron detalles de una reunión privada entre el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y el capitán del equipo, Lionel Messi, en Rosario.

Aunque no hubo un anuncio oficial ni fotos institucionales, la presencia de Scaloni en una estación de servicio de Funes, muy cerca del barrio donde Messi reside, encendió las alarmas y luego se confirmó que el viaje tuvo como objetivo un diálogo directo entre DT y capitán para iniciar la planificación del año mundialista.

Publicidad

El encuentro no fue comunicado por la AFA pero según medios deportivos el propósito fue aprovechar los últimos días de Messi en Argentina antes de su regreso al Inter Miami para conversar mano a mano sobre el camino hacia la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.

Esta reunión apunta a ser la primera de varias que Scaloni planea sostener con figuras clave del plantel, para evaluar el estado físico, las sensaciones personales y la disponibilidad de cada futbolista con miras a una cita mundialista que expandirá su formato a 48 equipos.

Publicidad

Si bien Messi aún no confirmó públicamente su participación en el Mundial, las señales del entorno y su presencia en encuentros de esta magnitud sugieren un compromiso con el proceso de preparación de Argentina rumbo a la defensa del título.

Este tipo de reuniones, aunque discretas, refleja la importancia del diálogo directo entre cuerpo técnico y jugadores emblemáticos para consolidar estrategias y garantizar la cohesión en el campeón defensor con la ilusión de conseguir por primera vez un bicampeonato mundial.