Mirtha Legrand fue vista en Mar del Plata asistiendo a una de las funciones de la obra de Fátima Flórez, donde una foto tomada durante el encuentro entre ambas figuras del espectáculo argentino rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Mirtha Legrand comiendo pochoclos, la imagen viral de la noche. (Foto: RS Fotos)

La emblemática conductora, de extensa trayectoria en la televisión argentina, se encontraba en la ciudad balnearia para disfrutar de la temporada de verano cuando decidió presenciar el espectáculo de Flórez, comediante y actriz reconocida por sus imitaciones de figuras públicas.

La imagen fue capturada por asistentes y rápidamente compartida en plataformas sociales, donde generó una fuerte repercusión entre los seguidores de ambas artistas. Usuarios destacaron la complicidad y el afecto entre Mirtha y Flórez, así como el simbolismo de ver juntas a dos referentes del entretenimiento argentino en un mismo evento.

El posteo alcanzó numerosas interacciones, con comentarios celebrando la presencia de Mirtha Legrand en el teatro y destacando el momento como uno de los más comentados de la temporada marplatense.

La salida de la conductora se da en un contexto donde varios artistas y figuras del espectáculo aprovechan la alta circulación turística para presentar sus shows en vivo durante el verano, consolidando a Mar del Plata como un centro de actividades culturales y artísticas.

Mirtha Legrand, una figura icónica con décadas de trayectoria, continúa generando atención pública y mediática por cada aparición, mientras que Fátima Flórez mantiene una agenda activa con funciones que atraen a públicos de todas las edades.