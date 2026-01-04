El encuentro virtual, convocado por el presidente pro tempore de la Celac, el colombiano Gustavo Petro, buscaba fijar una posición regional unificada ante el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del líder venezolano y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Sin embargo, las profundas diferencias políticas entre los países de la región impidieron alcanzar un consenso.

Argentina fue uno de los países que rechazó respaldar una condena unánime del accionar estadounidense. Junto a Buenos Aires se alinearon Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago, formando un bloque que impidió la firma de una declaración conjunta. El canciller argentino, Pablo Quirno, desempeñó un papel clave en la articulación de esa postura.

La iniciativa contra la intervención de Washington contaba con el apoyo de gobiernos que suelen diferir ideológicamente de la posición argentina, entre ellos Brasil, México, Chile, Colombia, España y Uruguay, que también habían expresado críticas al operativo estadounidense pero sin lograr cohesionar una declaración.

La falta de acuerdo puso de manifiesto las fracturas políticas dentro del bloque regional, destacando tensiones entre países alineados con regímenes como el venezolano o con posturas críticas hacia Estados Unidos y otros que cuestionan la legitimidad del régimen bolivariano, citando repetidas violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante la última década.

La reunión de la Celac expuso nuevamente la profunda división en América Latina, donde las posturas frente a la intervención y detención de autoridades venezolanas continúan generando fuertes diferencias, dejando al organismo regional sin una voz unificada sobre uno de los temas más sensibles de la actualidad hemisférica.