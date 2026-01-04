Una crecida extraordinaria del mar en Mar del Plata provocó que la franja de arena de varias playas quedara prácticamente cubierta por el agua, llegando hasta las carpas y sombrillas durante la primera semana de la temporada de verano. El fenómeno (que muchos describieron como la “desaparición” de la playa) estuvo impulsado por una pleamar intensificada por una sudestada con vientos del sur y sudeste, que empujaron grandes volúmenes de agua hacia la costa.

La pleamar es el momento de máxima altura de la marea dentro de su ciclo natural, pero en este caso se vio reforzada por condiciones meteorológicas particulares: vientos persistentes del sur y sudeste impidieron el drenaje habitual y elevaron el nivel del mar por encima de lo esperado, cubriendo amplias porciones de arena seca donde habitualmente se instalan turistas y servicios de playa.

El impacto fue especialmente visible en zonas como Playa Grande, donde el agua avanzó sobre áreas tradicionalmente destinadas a los veraneantes, desplazando estructuras y reduciendo drásticamente el espacio disponible. Frente a este escenario, Defensa Civil activó un monitoreo constante para evaluar posibles daños a la infraestructura costera y prever riesgos adicionales ante nuevos episodios similares.

Turistas, concesionarios y vecinos expresaron su sorpresa y malestar, porque el fenómeno se suma a la reducción de espacios públicos de playa en un momento de alta afluencia veraniega. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el agua cubre casi por completo la franja de arena y queda al nivel mismo de las carpas, dificultando la colocación de reposeras y sombrillas fuera de las concesiones privadas.

Técnicamente, los episodios de pleamar extremos como este suelen asociarse a combinaciones de marea alta con vientos fuertes, que elevan temporalmente el nivel del mar y aumentan la erosión costera. Las autoridades mantienen la vigilancia activa y advierten sobre la posibilidad de nuevos picos de marea elevada ante condiciones similares en los próximos días.

Este tipo de eventos pone de relieve la vulnerabilidad de las costas atlánticas argentinas ante fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, que pueden generar impactos visibles en la geografía y en la experiencia turística habitual en plena temporada estival.