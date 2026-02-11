Antes de ingresar al Senado, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma laboral que será debatida este miércoles desde las 11 y aseguró que se trata de “la reforma más importante en los últimos 50 años de la historia argentina”.

La dirigente oficialista se mostró confiada respecto al resultado de la votación y afirmó que el proyecto cuenta con el respaldo necesario para avanzar en la Cámara alta.

“Ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance”, expresó Bullrich al ser consultada sobre el nivel de apoyo parlamentario.

En ese sentido, rechazó que el Gobierno haya cedido ante la CGT o los gobernadores, y explicó que las modificaciones incorporadas en las últimas horas forman parte de un proceso de diálogo.

“El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación”, sostuvo.

Bullrich defendió el alcance de la iniciativa y remarcó que ningún gobierno democrático logró avanzar previamente en una transformación de esta magnitud en materia laboral.

La sesión fue convocada para las 11 y se prevé un debate extenso en el que el oficialismo buscará obtener la aprobación para luego girar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde el escenario aparece más complejo.