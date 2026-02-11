Éxito total: el Carnaval de la UVT convocó a más de 6.000 personas

El verano sanjuanino vivió una de sus noches más vibrantes el pasado sábado 7 de febrero, cuando las instalaciones de la UVT se transformaron en el epicentro del Carnaval 2026. Con una convocatoria que alcanzó las 6.000 personas, el evento reunió a familias, jóvenes y niños en una jornada que combinó música, espuma y gastronomía.

Un carnaval familiar. FOTO: Gentilez

La organización del club desplegó una propuesta pensada para todos los públicos. Desde los más pequeños hasta los adultos encontraron espacios de entretenimiento en una noche que se extendió hasta la madrugada. El clásico de la fiesta de la espuma volvió a ser uno de los grandes atractivos, convocando a cientos de asistentes que se sumergieron en la diversión sin distinción de edades.

Publicidad

El plano musical tuvo dos grandes polos. Por un lado, los sectores bailables estuvieron comandados por los DJs Tomi Luján y el "Pelado" López, quienes con sus set lists cargados de hits mantuvieron la pista en movimiento constante. Por otro, el escenario principal recibió a bandas en vivo, con el cierre estelar de Palo Santo, que puso el broche de oro a la velada con su energía orgánica y un repertorio que hizo bailar a todos los presentes.

La música no faltó. FOTO: Gentileza

Gastronomía y servicios

La apuesta gastronómica también fue un punto destacado. Se habilitó un sector exclusivo de food trucks con oferta variada de comidas rápidas, permitiendo a los asistentes recargar energías sin alejarse del clima festivo. La seguridad y la comodidad fueron aspectos cuidados por la organización, que dispuso un operativo especial para garantizar el normal desarrollo del evento.

Publicidad

Con esta edición, la UVT reafirma su lugar como una de las instituciones emblemáticas en la organización de festejos populares en San Juan. El Carnaval 2026 no solo cumplió con las expectativas, sino que marcó un récord de convocatoria y dejó en claro que, cuando se trata de celebrar, la familia carnavalera responde.