Luego de semanas de intensas negociaciones con sectores de la oposición, empresas, bancos y la CGT, el Gobierno definió una nueva versión de la reforma laboral que será debatida este miércoles en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.

En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para obtener la media sanción en el Senado y girar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde anticipan una discusión más exigente.

La iniciativa llega al recinto con 28 modificaciones clave respecto del texto original. Según detalló Walter Mañko, abogado y socio a cargo del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Deloitte, estos son los principales cambios.

Impuestos, aportes y sistema sindical

Entre los puntos más relevantes, se eliminó el artículo que proponía reducir del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, medida que impactaba en las cajas provinciales.

Se confirmó que el pago de salarios deberá realizarse por bancarización y se descartó la posibilidad de utilizar billeteras virtuales.

El aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años con un tope del 2%, mientras que actualmente algunos sindicatos perciben hasta el 4%. Además, las empresas seguirán actuando como agentes de retención de las cuotas sindicales.

Desde el 1 de enero de 2028, los aportes a asociaciones de empleadores serán voluntarios. En la misma fecha, el pago de cuotas sindicales requerirá consentimiento individual expreso del trabajador.

También se fijaron topes de 0,5% para aportes a cámaras empresariales y 2% para asociaciones de trabajadores.

Indemnizaciones y actualización de créditos

Uno de los cambios centrales es la redefinición de la “mejor remuneración” para calcular indemnizaciones por despido sin causa. Solo se considerará lo mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como aguinaldo y vacaciones.

Se establece además que la indemnización será la única reparación por despido sin causa.

En cuanto a la actualización de créditos laborales, se implementará un nuevo esquema basado en IPC más un 3% anual.

Se permitirá que las sentencias judiciales contra grandes empresas se paguen en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. Para MiPyMEs y personas humanas, el plazo podrá extenderse hasta doce cuotas.

Fondo de Asistencia Laboral y nuevas contribuciones

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación. Los empleadores deberán aportar un 1% mensual en el caso de grandes empresas y un 2,5% para MiPyMEs, porcentajes que podrían incrementarse por decisión del Poder Ejecutivo con aval de la Comisión Bicameral.

El fondo será un patrimonio separado, inembargable y con afectación específica.

Servicios esenciales y derecho a huelga

Se incorporan como servicios esenciales el cuidado de menores y la educación en todos sus niveles obligatorios, el transporte de caudales y los servicios privados de seguridad.

Además, se establece que las fuerzas de seguridad deberán garantizar el 100% de su prestación normal.

Modernización laboral y beneficios

El proyecto impulsa la registración laboral simplificada y digital ante ARCA, permitiendo libros laborales electrónicos con validez legal.

Se redefine el alcance de los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, guardería y reintegros médicos.

Se habilita el banco de horas por acuerdo entre empleador y trabajador, el fraccionamiento de vacaciones con un mínimo de siete días y nuevas reglas para juntas médicas en licencias por enfermedad.

También se crean el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientados a promover capacitación e inversión productiva.

Finalmente, el Gobierno se comprometió a enviar una futura reforma fiscal integral para coordinar acuerdos entre Nación y provincias y reducir la carga tributaria. El debate comenzará este miércoles en el Senado y marcará un punto clave en la agenda legislativa del oficialismo.