Viñateros regalaron uva y expusieron la crisis productiva en Mendoza

En pleno inicio de la Vendimia 2026, productores vitivinícolas de Mendoza salieron a las calles para visibilizar una situación que califican como límite. En medio de una crisis histórica en el consumo mundial de vino y con precios que no cubren costos, los viñateros realizaron un “caravanazo” que tuvo una imagen tan simbólica como contundente: regalaron uvas en el microcentro.

Productores protestaron en pleno centro mendocino y denunciaron que trabajan a pérdida.

La protesta se desarrolló este martes al mediodía y reunió a productores y contratistas, principalmente de la zona Este, el mayor polo vitivinícola de la provincia. Apostados en distintos puntos del centro mendocino, instalaron puestos para entregar uvas y otras frutas a los transeúntes.

El gesto buscó exponer la dramática situación económica que atraviesan. Según un estudio de costos del INTA, el kilo de uva debería pagarse por encima de los $420 para garantizar una mínima rentabilidad. Sin embargo, denuncian que las bodegas ofrecen entre $180 y $200, menos de la mitad del valor estimado.

“Las bodegas pretenden pagar entre $180 y $200, de junio a diciembre, tanto para blancas como la criolla”, explicó Luis Cañas, referente de los productores autoconvocados.

Las dificultades para afrontar los gastos de cosecha, sumadas a la caída del consumo y la falta de financiamiento suficiente, empujaron al sector a movilizarse. Ni siquiera el anuncio de una asistencia financiera para la cosecha logró desactivar el reclamo.

“Sin productores no hay Vendimia”, “Queremos tener rentabilidad” y “El vino nos une, los precios nos funden” fueron algunas de las consignas que se leyeron en los carteles durante la marcha, que culminó frente a la Legislatura provincial.

El reclamo dejó al descubierto una problemática estructural que preocupa al corazón de la economía regional mendocina y que podría impactar de lleno en la próxima temporada vitivinícola.

