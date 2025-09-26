Alerta por viento Zonda: universidades suspenden actividades

La alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan comenzó a modificar el normal desarrollo de las actividades educativas en la provincia. Este viernes 26 de septiembre, tanto la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) como la Universidad Católica de Cuyo anunciaron la suspensión de las clases presenciales y de las tareas administrativas a partir de la tarde.

La medida fue adoptada en carácter preventivo, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una advertencia por vientos fuertes en la región. Desde la UNSJ se resolvió que los institutos preuniversitarios no tendrán actividades presenciales a partir de las 17.30 horas, mientras que la Universidad Católica de Cuyo dispuso la suspensión académica y administrativa desde las 17.

Previamente, el Ministerio de Educación suspendió las clases en Iglesia, Jáchal y Calingasta en los turnos tarde, vespertino y noche; mientras que en el resto de la provincia será en los turnos vespertino y noche.

Protección Civil de la provincia recomendó extremar precauciones y mantenerse atentos a la evolución del alerta meteorológica.