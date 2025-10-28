A horas del triunfo electoral que lo catapultó como diputado nacional electo, Cristian Andino afirmó en el Café de la Política que le apunta a la comisión de minería y presupuesto para el periodo que lo tendrá en una de las bancas de la Cámara baja.

Andino justificó su interés en la Comisión de Minería señalando que San Juan es una de las provincias con "más potencial en materia minera" del país. Desde ese espacio, el objetivo es claro: "aportar en todo lo que tenga que ver con la legislación para que esta actividad que genera oportunidades y futuro para la provincia se pueda desarrollar de la mejor manera".

En este ámbito, el diputado electo fue categórico al establecer tres principios fundamentales que defenderá en cada debate: "Siempre cuidando tres banderas que para mí son fundamentales, que esta actividad tenga sustentabilidad ambiental, social y económica." Subrayó que estas tres directrices son "innegociables", marcando una postura de defensa de un desarrollo minero responsable y con beneficios tangibles para la comunidad sanjuanina.

El segundo lugar al que apunta Andino es la Comisión de Hacienda y Presupuestos, un espacio donde su formación académica será clave. El diputado anticipa que desde allí buscará ser un protagonista central en la discusión de la política económica nacional. El sanmartiniano es contador y también gestionó el municipio de San Martín.

"Ahí creo que vamos a dar grandes debates porque tenemos distintas miradas con el Presidente de la Economía", declaró Andino, refiriéndose al presidente Javier Milei y su equipo económico.

De hecho, el legislador sanjuanino no ocultó sus ganas de confrontar ideas con el máximo referente del oficialismo. "Siempre dije, ojalá algún día tenga la oportunidad de debatir con el Presidente Milei y hablar de economía", afirmó. Con este posicionamiento, Cristian Andino no solo busca representar los intereses territoriales de San Juan en una actividad clave como la minería, sino también incidir en la discusión macroeconómica del país, poniendo el foco en la fiscalización del presupuesto nacional y en una mirada económica diferente a la propuesta por el oficialismo libertario. Su presencia en estas dos comisiones será, sin duda, un punto de atención para la política sanjuanina y nacional en los próximos años.

