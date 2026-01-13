Economía
Aumentan Ganancias y Monotributo: cómo quedan los nuevos valores
POR REDACCIÓN
El Impuesto a las Ganancias y el Monotributo tendrán un nuevo aumento desde este mes, luego de que el INDEC informara una inflación del 2,8% en diciembre. Con ese dato, se activó la tercera actualización semestral por IPC, establecida en la reforma fiscal de 2024.
La suba se calcula en base a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025, que ronda el 14%, por encima de las estimaciones privadas que proyectaban un índice cercano al 2,1% y luego lo ajustaron al 2,5%.
Aunque la actualización rige formalmente desde el 1° de enero, el impacto real en los bolsillos se verá a partir de febrero, cuando se reflejen los cambios en los recibos de sueldo y en las cuotas del Monotributo.
Ganancias: nuevos mínimos y escalas
Con el ajuste del 14%, el mínimo no imponible quedará cerca de los siguientes valores:
Empleados solteros sin hijos: tributarán si superan los $3 millones brutos mensuales.
Trabajadores casados con dos hijos: pagarán el impuesto si superan los $4 millones brutos por mes.
Estos montos marcan el piso a partir del cual se comienzan a aplicar las deducciones y escalas, y alcanzan a más de un millón de trabajadores en relación de dependencia.
Monotributo: nuevos topes de facturación
Desde 2025, el régimen se actualiza en enero y julio según la inflación del semestre previo. Con la suba del 14%, los nuevos topes anuales quedarían así:
Categoría A: $10.273.463
Categoría B: $15 millones
Categoría C: $21 millones
Categoría D: $26,20 millones
Categoría E: $30,82 millones
Categoría F: $38,62 millones
Categoría G: $46,19 millones
Categoría H: $70,08 millones
Categoría I: $78,44 millones
Categoría J: $89,83 millones
Categoría K: $108,30 millones
Cuotas: cuánto habrá que pagar desde febrero
Además de los topes de facturación, también se ajustan las cuotas mensuales, los aportes jubilatorios y la obra social. Con el incremento del 14%, los nuevos valores aproximados son:
Categoría A: $4.778
Categoría B: $9.078
Categoría C: desde $14.335 a $15.609
Categoría D: desde $23.732 a $25.484
Categoría E: desde $37.908 a $47.783
Categoría F: desde $49.376 a $67.215
Categoría G: desde $61.162 a $122.325
Categoría H: desde $175.206 a $350.412
Categoría I: desde $278.737 a $696.843
Categoría J: desde $334.484 a $836.212
Categoría K: desde $390.232 a $1.170.697
Los montos varían según se trate de servicios o venta de bienes.