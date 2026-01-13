Publicidad
Aumentan Ganancias y Monotributo: cómo quedan los nuevos valores

Con la inflación de diciembre informada por el Indec, se aplica la tercera actualización semestral por IPC.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Desde febrero, habrá nuevas escalas, topes de facturación y cuotas del Monotributo. (Foto: ARCA)

El Impuesto a las Ganancias y el Monotributo tendrán un nuevo aumento desde este mes, luego de que el INDEC informara una inflación del 2,8% en diciembre. Con ese dato, se activó la tercera actualización semestral por IPC, establecida en la reforma fiscal de 2024.

La suba se calcula en base a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025, que ronda el 14%, por encima de las estimaciones privadas que proyectaban un índice cercano al 2,1% y luego lo ajustaron al 2,5%.

Aunque la actualización rige formalmente desde el 1° de enero, el impacto real en los bolsillos se verá a partir de febrero, cuando se reflejen los cambios en los recibos de sueldo y en las cuotas del Monotributo.

Ganancias: nuevos mínimos y escalas

Con el ajuste del 14%, el mínimo no imponible quedará cerca de los siguientes valores:

  • Empleados solteros sin hijos: tributarán si superan los $3 millones brutos mensuales.

  • Trabajadores casados con dos hijos: pagarán el impuesto si superan los $4 millones brutos por mes.

Estos montos marcan el piso a partir del cual se comienzan a aplicar las deducciones y escalas, y alcanzan a más de un millón de trabajadores en relación de dependencia.

Monotributo: nuevos topes de facturación

Desde 2025, el régimen se actualiza en enero y julio según la inflación del semestre previo. Con la suba del 14%, los nuevos topes anuales quedarían así:

  • Categoría A: $10.273.463

  • Categoría B: $15 millones

  • Categoría C: $21 millones

  • Categoría D: $26,20 millones

  • Categoría E: $30,82 millones

  • Categoría F: $38,62 millones

  • Categoría G: $46,19 millones

  • Categoría H: $70,08 millones

  • Categoría I: $78,44 millones

  • Categoría J: $89,83 millones

  • Categoría K: $108,30 millones

Cuotas: cuánto habrá que pagar desde febrero

Además de los topes de facturación, también se ajustan las cuotas mensuales, los aportes jubilatorios y la obra social. Con el incremento del 14%, los nuevos valores aproximados son:

  • Categoría A: $4.778

  • Categoría B: $9.078

  • Categoría C: desde $14.335 a $15.609

  • Categoría D: desde $23.732 a $25.484

  • Categoría E: desde $37.908 a $47.783

  • Categoría F: desde $49.376 a $67.215

  • Categoría G: desde $61.162 a $122.325

  • Categoría H: desde $175.206 a $350.412

  • Categoría I: desde $278.737 a $696.843

  • Categoría J: desde $334.484 a $836.212

  • Categoría K: desde $390.232 a $1.170.697

Los montos varían según se trate de servicios o venta de bienes.

