En un juicio abreviado, un joven de 29 años fue condenado a un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de amenazar en reiteradas ocasiones a una mujer, mientras se encontraba con sus dos hijos menores. Los ataques incluyeron disparos de arma de fuego contra la vivienda y el lanzamiento de una bomba molotov con intención de provocar un incendio.

Según fuentes judiciales, el primer hecho se registró el 7 de noviembre, alrededor de las 22. Según la investigación, la víctima se encontraba dentro de su vivienda junto a sus hijos cuando escuchó múltiples disparos en el frente del domicilio. A través de una ventana observó una motocicleta con dos ocupantes. Los disparos impactaron en la ventana, la puerta de ingreso y atravesaron hacia el interior de la casa, provocando daños en paredes y objetos.

El segundo ataque ocurrió pocos días después, el 16 de noviembre, cerca de las 3:50 de la madrugada. La mujer volvió a despertarse por ruidos en la parte frontal de la vivienda. Al acercarse, detectó un foco de incendio provocado por el lanzamiento de una bomba molotov desde una motocicleta, junto con nuevos disparos dirigidos al frente de la casa. Parte de los proyectiles atravesaron los vidrios e impactaron en la cocina. Una vecina señaló al mismo agresor, quien se dio a la fuga tras el ataque.

La investigación sumó un tercer hecho el 28 de noviembre, durante un allanamiento realizado en una vivienda del departamento Rawson. En una de las habitaciones se secuestró un pistolón calibre 32, apto para el disparo, que estaba en poder de Molina. El arma no se encontraba registrada y el acusado no contaba con autorización legal como legítimo usuario.

El 15 de enero de 2026, en una audiencia de revisión de medida cautelar, el juez de Garantías Mariano Carrera homologó un acuerdo de juicio abreviado. Molina fue declarado culpable de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, daño y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

La sentencia fijó una pena de un año de prisión efectiva, a la que se sumó la revocación de una condena condicional previa dictada en 2024. Tras la unificación de penas, el acusado deberá cumplir una pena única de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.