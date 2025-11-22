El escándalo por el presunto esquema de coimas dentro de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) provocó la segunda renuncia en menos de una semana dentro del Ministerio de Economía. Este viernes, el subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, presentó su dimisión luego de que su nombre surgiera en escuchas incorporadas a la causa que investiga la justicia federal.

Cardini, además de su cargo en el Palacio de Hacienda, es pareja de Ornella Calvete, exfuncionaria del mismo ministerio que renunció días atrás luego de un allanamiento en su departamento de Puerto Madero, donde se incautaron 700 mil dólares y otras divisas. Ambos compartían domicilio y fueron mencionados en distintas comunicaciones telefónicas vinculadas al supuesto circuito ilícito.

La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, se inició a partir de un audio del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y derivó en una serie de escuchas que comprometen a dirigentes, intermediarios y empresas presuntamente vinculadas a maniobras irregulares. En una de las transcripciones incorporadas al expediente, surge el nombre de Cardini como “el novio de Ornella” en conversaciones entre Miguel Ángel Calvete, padre de la exfuncionaria, y Lorena Di Giorno, señalada como parte del circuito de retornos.

Según la causa, el 10 de septiembre de 2025 Ornella mantuvo un diálogo clave con su padre, en el que le prometía comprarle “una lambo, una granja, lo que quieras” si avanzaban ciertas gestiones empresariales, a lo que Calvete respondió que con el “3% a KM está perfecto”. En otro intercambio, fechado el 12 de septiembre, la joven advertía la presencia de policías frente a su edificio y recibía indicaciones para “hacerse la gila” y justificar dinero en efectivo.

Los allanamientos del 9 de octubre profundizaron la crisis. Ese día, Calvete mantuvo múltiples comunicaciones con Di Giorno y Guadalupe Muñoz, su pareja, en las que discutían sobre teléfonos retirados, movimientos de dinero, empresas investigadas y la necesidad de comunicarse con Cardini. Las conversaciones forman parte del material que compromete directamente al funcionario ahora renunciado.

Mientras la causa avanza y se analizan facturaciones, movimientos bancarios y vínculos entre consultoras y proveedores del Estado, las renuncias dentro del Ministerio de Economía abren un nuevo frente político en medio de una trama que sigue sumando implicados y líneas de investigación.