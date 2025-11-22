El Gobierno oficializó este sábado la designación de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri. La decisión se enmarca en la reconfiguración del gabinete, que incluyó también el nombramiento del sucesor de Patricia Bullrich en Seguridad. Presti, de 58 años, es actualmente Teniente General y jefe del Estado Mayor General del Ejército, puesto que ocupa desde el 10 de enero de 2024 por decreto presidencial.

Nacido el 23 de junio de 1966, Presti es un militar de carrera con casi 40 años de servicio. Ingresó al Colegio Militar de la Nación el 14 de febrero de 1984 y egresó en diciembre de 1987 como subteniente del arma de Infantería, integrando la promoción 118. Desde entonces desarrolló un recorrido completo dentro de la estructura del Ejército, con destinos operativos, funciones de conducción y ascensos consecutivos en el escalafón.

Publicidad

Su trayectoria lo llevó a ser promovido a General de División con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2023, en el marco de la renovación de la cúpula militar. Luego, el 2 de enero de 2024, fue ascendido a Teniente General, el rango más alto dentro de la fuerza terrestre, paso previo a asumir la jefatura del Estado Mayor General.

La llegada de Presti al Ministerio de Defensa representa la continuidad de una figura formada íntegramente en el ámbito militar y con experiencia en conducción estratégica. Su nuevo rol implica la responsabilidad de coordinar la política de defensa nacional, modernizar capacidades y fortalecer la articulación entre las Fuerzas Armadas, en un contexto de cambios institucionales impulsados desde el Poder Ejecutivo.