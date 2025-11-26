Un truco casero ganó popularidad en hogares de todo el país: colgar una bolsita de tela con canela en la puerta de entrada. Esta práctica mezcla aroma, tradición y la búsqueda de un espacio más armónico, por lo que cada vez más personas la adoptan como parte de su rutina doméstica.

Según quienes lo realizan, el saquito cumple múltiples funciones. Por un lado, aporta un aroma cálido y envolvente: cada vez que la puerta se mueve, el perfume se libera y crea un ambiente más acogedor. Además, diferentes creencias populares le atribuyen un rol energético. Se considera que la entrada de la casa es el punto por donde circulan tanto las personas como la energía, por lo que la canela actuaría como un amuleto natural que atrae vibraciones positivas y bloquea las negativas.

También se la vincula con la prosperidad. En distintas tradiciones, la canela simboliza abundancia y buena suerte, motivo por el cual muchos recomiendan colgar la bolsita al inicio del mes, de una estación o del año. A esto se suma su capacidad de neutralizar olores, un beneficio adicional para mantener la entrada fresca, especialmente en departamentos ubicados frente a pasillos cerrados.

Preparar la bolsita es sencillo: solo se necesitan dos o tres ramas de canela dentro de una bolsita de tela. Se cierra con hilo o cinta y se cuelga en el picaporte, marco o un gancho adhesivo. Para mantener su efecto, se recomienda renovarla cada 30 a 45 días.

Las prácticas energéticas sugieren además otros puntos estratégicos del hogar para colocar canela y atraer abundancia. En la puerta de entrada, ayuda a proteger y favorecer la fortuna. En la cocina, asociada al sustento del hogar, potencia la idea de que los recursos se multiplican. En el área de trabajo impulsa la motivación y la claridad mental, mientras que en la sala de estar favorece la armonía entre los habitantes y sostiene la energía positiva en circulación.