El Ministerio Público Fiscal de San Juan incorporó chalecos antibalas para fiscales y ayudantes fiscales que realizan tareas en la vía pública, en una medida orientada a reforzar la seguridad del personal judicial frente a contextos cada vez más violentos. La iniciativa se concreta a partir de un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad de la Provincia y establece el uso obligatorio de estos elementos según el tipo de intervención.

El Ministerio Público Fiscal incorporó chalecos antibalas para su personal. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El fiscal general, Guillermo Baigorri, destacó la importancia de la medida y remarcó que se trata de un avance histórico para el sector. “Para nosotros significa dar un paso muy importante, fundamentalmente en la seguridad”, afirmó, y recordó que, salvo en los inicios del sistema de flagrancia, los fiscales de la provincia no habían sido provistos de este tipo de protección.

Baigorri señaló que la falta de estos elementos generó situaciones que no lograron resolverse adecuadamente. “Han habido algunos expedientes que nunca llegaron a buen puerto y, en definitiva, lo que estamos logrando es que, en una sociedad cada vez más violenta y cada vez más peligrosa, las personas que se ponen la responsabilidad de salir a la defensa de toda la sociedad estén dotadas por lo menos de este tipo de elementos”, explicó.

El fiscal general describió además los riesgos a los que se enfrentan habitualmente fiscales y funcionarios. “Siempre sucede que cuando llegás a un lugar donde hay alguna situación conflictiva suelen ser apedreados, recibir lesiones menores, y también ingresar a lugares donde puede haber armas de fuego o balaceras”, advirtió. En ese marco, subrayó que “sería muy malo para la provincia que alguien sufriera lesiones por falta de este elemento”.

Sobre la aplicación de la medida, Baigorri confirmó que el uso del chaleco antibalas será obligatorio. “Indudablemente tiene que ver con el tipo de situación que haya que enfrentar, pero sí, es obligatorio”, sostuvo, y aclaró que alcanzará tanto a fiscales como a ayudantes fiscales.

Convenio y respuesta del Estado

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Provincia, Enrique Delgado, explicó que la entrega de los chalecos se realiza en el marco de un convenio firmado el año pasado entre el Gobierno provincial y el Poder Judicial, tras la asunción de Baigorri como fiscal general.

“Esto está dentro del marco de un convenio que se firmó el año pasado, con especificaciones generales entre lo que es el Gobierno de la provincia y el Poder Judicial, donde se acordó hacer acciones en conjunto en camino de reforzar la seguridad pública”, indicó Delgado.

El funcionario remarcó la responsabilidad integral del Estado frente a estas situaciones. “El Estado es uno solo, tiene tres poderes, pero es uno, y cuando la gente pide respuestas se las pide al Estado”, afirmó, y agregó que “hoy no podemos decir que si pasa algo con un fiscal es porque no tenía un chaleco antibalas”.

Prevención y mapa del delito

Delgado explicó que la medida responde también al análisis del mapa del delito, que definió como dinámico. “Hay zonas donde, de acuerdo al mapa de calor, se registran mayores niveles de violencia, pero cuando uno refuerza una zona, automáticamente ese mapa se traslada a otro lugar”, señaló, y advirtió que “la delincuencia también hace su inteligencia y se mueve”.

En ese contexto, destacó la importancia de la prevención y del trabajo coordinado entre los distintos organismos del Estado. “A un requerimiento del titular del Ministerio Público Fiscal, nos solicitó si podíamos colaborar para darle un chaleco antibalas a su personal, de uso obligatorio, y dijimos que sí”, explicó.

Finalmente, el secretario de Seguridad subrayó que la decisión apunta a anticiparse a situaciones graves. “No esperemos que suceda un hecho grave para recién venir con el chaleco. Hubo una iniciativa del Ministerio Público Fiscal y una respuesta del Gobierno de la provincia, en este caso de la Secretaría de Seguridad”, concluyó.

La incorporación de chalecos antibalas busca garantizar condiciones mínimas de seguridad para fiscales y ayudantes fiscales y fortalecer el abordaje preventivo en intervenciones de riesgo.