La tranquilidad característica del departamento de Zonda se vio alterada tras el reporte de la presencia de un puma merodeando zonas pobladas. Según relató el periodista y vecino de la zona, José Morales, la preocupación comenzó a gestarse el domingo en las inmediaciones de la finca Sierras Azules, cerca del cementerio departamental. Sin embargo, la inquietud escaló cuando el lunes por la noche se logró captar una imagen del animal en el fondo de una vivienda de la familia Bustos, sobre la calle Sarmiento, a escasos 500 metros del barrio Esperanza.

El relato de los vecinos y antecedentes en la zona

Morales explicó, en diálogo con Radio Sarmiento, que la aparición de estos animales no es un hecho aislado, aunque no sea permanente. Recordó que hace unos meses ya se habían capturado cachorros en la misma zona de Sierras Azules, tras versiones de que algunos puesteros habrían matado a la madre, lo que obligó a las crías a bajar al pueblo en busca de alimento. En esta oportunidad, el animal divisado parece ser de mayor tamaño que los anteriores y se lo vio en una imagen "sentado o echado al lado de un árbol".

La preocupación de la comunidad radica principalmente en la cercanía del felino con los animales de corral. "La preocupación de la gente que tenga animales es lógica; ha bajado de los campos porque está hambriento", señaló Morales, mencionando que vecinos como el señor Gustavo Guajardo, encargado en la zona de Sierras Azules, ya habían dado aviso a la policía tras ver al ejemplar cerca de sus gallineros.

Operativos y dudas sobre la evidencia

Ante la viralización de la fotografía y los comentarios de los vecinos, la Secretaría de Ambiente de la provincia intervino de inmediato. Ezequiel Salomón, director de Conservación, informó que desde las primeras horas de la mañana del lunes estuvieron trabajando en el lugar, poniéndose a disposición de la policía que ya realizaba rastrillajes nocturnos.

No obstante, Salomón se mostró cauto respecto a las pruebas encontradas hasta el momento. Durante las inspecciones realizadas en la zona, el equipo técnico no halló indicios firmes de la presencia del puma. "Hemos estado trabajando tratando de encontrar algunos indicios y no hemos encontrado nada. Hay algunas huellas que mencionaban vecinos, pero son de perro, no de puma", aclaró el funcionario. Respecto a la fotografía que circula en redes sociales, Salomón indicó que no han podido dar con la persona que la tomó originalmente para confirmar su veracidad y ubicación exacta.

Causas del descenso de fauna silvestre

El director de Conservación explicó que existen múltiples factores, tanto ambientales como antropogénicos, que empujan a estos animales a acercarse a los valles y zonas urbanizadas. Entre las causas principales destaca la búsqueda de alimento ante la escasez de presas naturales y la expansión de la urbanización sobre los hábitats silvestres.

"La perturbación del ser humano cada vez más se está extendiendo hacia las zonas naturales e intervenimos en hábitats que han estado mucho antes que nosotros", reflexionó Salomón. También mencionó que factores como incendios o la presencia de hembras con crías buscando refugio pueden motivar estos desplazamientos hacia los entornos humanos.

Protocolos de seguridad y recomendaciones

A pesar de que no se han recibido denuncias formales en la comisaría local, las autoridades activaron un protocolo de respuesta rápida y alerta temprana. Salomón destacó que no esperan a la denuncia formal si la información ya circula, para evitar cualquier problema posterior.

Como medidas preventivas para la población de Zonda, desde la Secretaría de Ambiente se recomienda:

• Prestar especial atención a niños y mascotas, sobre todo durante la noche.

• En caso de ver al animal, no agredirlo y dar aviso inmediato a la policía o a los teléfonos de la Secretaría de Ambiente.

• Mantener la calma, entendiendo que son animales que bajan por necesidad de refugio o comida y que es fundamental respetar su importancia en el ecosistema.

Actualmente, agentes de la repartición continúan trabajando en el terreno y han dejado canales de contacto abiertos con los vecinos para actuar de inmediato ante cualquier novedad confirmada.