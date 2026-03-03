En el cierre de una jornada clave en la convención de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el gerente de Alta Tecnología Alimentaria (ATA), César Forciniti, dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE tras participar en un encuentro estratégico con el CEO de Vicuña Corp. Con un balance sumamente positivo, el empresario sanjuanino resaltó la apertura de la operadora y las señales que llegan desde el ámbito nacional.

Forciniti no ocultó su entusiasmo luego de escuchar a Ron Hochstein, referente del holding que impulsa el distrito Vicuña. "Muy interesante, la verdad que dijo lo que uno cree o piensa que es el desarrollo para San Juan. Estamos totalmente de acuerdo, creemos que esa es la fórmula, la forma de trabajar: dándole pie a los proveedores que tantos años y esfuerzos estamos poniendo en la provincia", aseguró.

Un encuentro cara a cara sin precedentes

Uno de los puntos que más destacó el gerente de ATA fue la cercanía lograda en esta edición de la feria minera más importante del mundo. "Por lo menos en los últimos años es así, no se ha tenido esta reunión tan cara a cara y tan cercana. Estamos contentos por eso, creemos que fue claro y real lo que dijo", explicó Forciniti, subrayando que este tipo de vínculos son vitales para las empresas locales de envergadura que buscan integrarse a la cadena de valor de los grandes proyectos.

El contexto nacional y las señales para invertir

Al ser consultado sobre el futuro de la industria en el país, Forciniti separó la histórica política de Estado que mantiene San Juan de las nuevas señales que llegan desde la Casa Rosada. "La veo bien con señales del Gobierno Nacional. Sabemos que el gobierno provincial siempre aporta y apoya, pero que ahora a nivel nacional haya indicios como el RIGI, la ley de glaciares o las reformas laborales, son herramientas que entusiasman al inversor", analizó.

Para el empresario, estos cambios normativos son los que terminan de dar el valor necesario para que los capitales extranjeros desembarquen finalmente en la provincia, permitiendo que la minería pase de la exploración a la construcción de manera efectiva.