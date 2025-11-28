La previa de la final de la Copa Libertadores que se disputará este sábado en Lima quedó marcada por un episodio tan repudiable como preocupante: la periodista brasileña Duda Dalponte, de 35 años, fue agredida por hinchas de Flamengo mientras realizaba una transmisión en vivo desde la capital peruana.

Dalponte, reportera del canal Globo, se encuentra en Perú para cubrir el decisivo duelo entre Palmeiras y Flamengo. Durante un móvil para el programa “O Hoje”, se hallaba rodeada de simpatizantes del club carioca cuando comenzó a sufrir reiterados tirones de pelo por parte de algunos fanáticos. A pesar de los primeros dos ataques, la periodista mantuvo la compostura y continuó con la cobertura. Sin embargo, un tercer tirón la obligó a interrumpir su labor para reclamar con firmeza a quienes la estaban agrediendo.

Más tarde, al llegar a su alojamiento y visiblemente afectada por lo ocurrido, Dalponte expresó su malestar y condenó lo sucedido. “Lo que pasó hoy fue una agresión. Hay cosas que no son broma”, señaló en un video difundido en redes sociales. “Estas coberturas con los hinchas suelen ser agotadoras, pero hoy lo fue aún más por lo que pasó”.

La cronista relató que al principio creyó que el tirón había sido accidental, un gesto que puede suceder en medio del tumulto característico de este tipo de coberturas. Pero rápidamente se dio cuenta de que la acción había sido intencional. “En el segundo momento vi que fue intencional. Y en el tercero me di la vuelta para intentar comprender qué estaba pasando y encontrar al responsable. Hablé con los hinchas que estaban allí, pero no encontramos a la persona”, explicó.

Dalponte lamentó profundamente el episodio y reflexionó sobre el impacto que tienen estas agresiones, especialmente hacia las mujeres periodistas que trabajan en la vía pública. “Hay cosas que no son solo emoción. Hay cosas que son agresiones. Y lo que pasó hoy fue una agresión. Una situación lamentable”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje que llamó a la reflexión: “Me entristeció mucho haber vivido esto y que todavía siga sucediendo. Espero que no vuelva a ocurrir y que sirva de lección para quienes faltan al respeto a los periodistas que trabajan en la calle, especialmente a las mujeres. Que se den cuenta”.

El lamentable episodio reabrió el debate sobre los límites del fanatismo y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y respeto para los trabajadores de prensa en eventos deportivos de gran magnitud.