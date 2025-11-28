La Legislatura porteña aprobó este jueves el Presupuesto 2026 con 38 votos a favor, 21 en contra y ningún abstención, luego de una extensa sesión marcada por negociaciones entre las principales fuerzas políticas. La iniciativa recibió un fuerte acompañamiento de La Libertad Avanza y permitirá ejecutar un plan de inversión que, según destacó el jefe de Gobierno Jorge Macri, “es una muestra de que, con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades para seguir mejorando la vida de los porteños”.

El proyecto oficial ratifica el equilibrio fiscal y refuerza partidas centrales para la gestión. En materia de movilidad, la Ciudad anunció una cuadruplicación de la inversión respecto de 2023, con la renovación total de los coches de la Línea B, la modernización de las líneas A y C, el avance del Anillo Pampa, mejoras en la Autopista Dellepiane y el inicio de la Línea F, la primera nueva traza de Subte en más de 20 años.

Publicidad

La seguridad continuará como uno de los rubros prioritarios, mientras que educación vuelve a encabezar la asignación presupuestaria: absorberá el 20% del total. A su vez, el área de salud incluye nuevas obras hospitalarias, modernización de equipamiento y la implementación plena de la Historia Clínica Digital.

La obra pública también alcanzará el 20% del presupuesto, un nivel récord para los últimos años. Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas, destacó que “se trata de un presupuesto que, por quinto año consecutivo, tendrá equilibrio fiscal y que destina el 20% del total a obras de infraestructura claves”.

Publicidad

El funcionario remarcó que la inversión en movilidad implicará “el inicio de la construcción de la Línea F, nuevos coches para las líneas A, B y C, la construcción de tres pasos bajo nivel, la renovación integral del Autódromo Gálvez, la ampliación de la Autopista Dellepiane y la puesta en marcha del Trambús”. Además, subrayó que “las áreas sociales alcanzan el 62% del total del presupuesto, siendo Educación la partida más alta”.

Con esta aprobación, el Gobierno porteño avanza en uno de los proyectos centrales de su planificación anual, con énfasis en infraestructura, servicios esenciales y sostenimiento del orden fiscal.