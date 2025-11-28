San Juan se prepara para cerrar noviembre con una variada oferta cultural que incluye actividades para todos los gustos y edades. Desde teatro y música hasta ferias y poesía, los espacios provinciales ofrecerán opciones tanto gratuitas como con entrada hasta el domingo 30 de noviembre.

Slam de poesía y feria en el Conte Grand

El sábado 29, desde las 18:00, el Centro Cultural Conte Grand será sede de la Copa de Ganadores del Festival Slam Poético San Juan, Boca de Zorro. El evento reunirá a 15 finalistas en una competencia de lectura performática, presentará la Antología Slam Poético San Juan 2025 y contará con una feria de emprendimientos, talleres interactivos y música en vivo a cargo de Martin Kriwo y ¡Cuidado Marvin!. La actividad, que se extenderá hasta las 23:00, es gratuita y celebrará el cierre del primer ciclo anual del proyecto.

Teatro íntimo en el Chalet Cantoni

Ese mismo día, a las 21:00, el Chalet Cantoni presentará la obra ¡Qué me van a hablar de amor!, escrita e interpretada por Carlota Ruffa. La propuesta, dirigida por Ana Paula López y Emiliano Voiro, invita al público a reflexionar sobre los mandatos sociales y los vínculos afectivos a través de la mirada de Ofelia. Con entrada libre y gratuita, la obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Humor de San Juan en el Teatro Sarmiento

El humorista Mauri Nozica llega al Teatro Sarmiento el sábado 29 a las 21:00 con su unipersonal “El Yarco: Hasta donde topa”. El espectáculo, que combina anécdotas personales, humor cuyano y experiencias internacionales, está dirigido a mayores de 18 años. Las entradas, con valores entre $18.000 y $22.000, están disponibles en la plataforma avantti.io.

Pagliacci en el Teatro del Bicentenario

En el marco de su noveno aniversario, el Teatro del Bicentenario presenta “Pagliacci”, de Ruggero Leoncavallo, los días 28 y 29 de noviembre a las 21:30. Bajo la dirección de Eugenio Zanetti y con un elenco internacional, esta producción íntegramente realizada por los equipos técnicos del TB promete una experiencia artística de alto nivel. Las entradas, con precios entre $30.000 y $55.000, pueden adquirirse en boletería o a través de TuEntrada.com.

Feria al aire libre en el Juan Victoria

El sábado 29, de 18:00 a 22:30, los jardines del Auditorio Juan Victoria albergarán una edición conjunta de Flor de Feria y Feria Raíces. Con más de 150 emprendedores y artesanos locales, la propuesta incluirá artesanías, indumentaria, gastronomía y un espacio de juegos para niños. La entrada es libre y gratuita.

Tango sinfónico con la Camerata

El domingo 30 a las 20:00, la Camerata presentará “Cameratango” en el Auditorio Juan Victoria. El concierto contará con las voces de Jorge Herrera y Gabriela Zunino, y arreglos musicales de Enzo Pérez para clásicos como “Nada”, “Uno” y “El día que me quieras”. Las entradas tienen un valor de $3.000 y están disponibles en la boletería del auditorio y en tuentrada.com.