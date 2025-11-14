Un importante operativo policial terminó con la detención de un hombre acusado de protagonizar un robo millonario ocurrido el martes en inmediaciones del Lateral de Circunvalación, a la altura del 799 Este. El sospechoso, identificado como Miguel Alejandro Pérez, de 46 años, fue detenido durante un allanamiento en su domicilio del Barrio Franklin Rawson.

La causa se originó luego de que delincuentes violentaran la ventanilla de una camioneta Volkswagen Amarok estacionada en la zona. Desde el interior sustrajeron una mochila que contenía 2.500 dólares en efectivo y dos cheques cuyo valor total asciende a seis millones de pesos.

A partir de la denuncia, la UFI Delitos contra la Propiedad ordenó distintas medidas investigativas que derivaron en el operativo concretado este viernes. En la vivienda de Pérez los efectivos secuestraron varios teléfonos celulares y una suma de dinero que ahora será analizada para determinar si guarda relación con el botín sustraído.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía mientras continúa la investigación para establecer si actuó solo o si hubo otros involucrados en el robo. Las autoridades no descartan nuevos procedimientos en las próximas horas.