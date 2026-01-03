Un siniestro vial se registró en la Capital. Dos vehículos protagonizaron un fuerte choque que, afortunadamente, no dejó personas heridas.

La Chevrolet Spin quedó con el frente destrozado. (Foto: Diario Huarpe)

Según pudo averiguar DIARIO HUARPE, todo sucedió en la intersección de calles Güemes y Sarasa. En ese lugar, una Chevrolet Spin circulaba de este a oeste por calle Sarasa, mientras que un Fiat Uno lo hacía de norte a sur por calle Güemes. Por causas que se investigan, ambos rodados colisionaron.

El choque tuvo lugar en Güemes y Sarassa, en Capital. (Foto: Diario Huarpe)

Producto del impacto, el Fiat Uno fue embestido en su costado izquierdo, lo que provocó que su conductor perdiera el control del vehículo. Tras el choque, el auto terminó desplazándose hacia el interior de una plaza ubicada en la zona, generando preocupación entre los vecinos que presenciaron la escena.

El siniestro terminó con los vehículos con daños materiales. (Foto: Diario Huarpe)

A pesar de la violencia del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos y no fue necesaria la intervención de personal médico. Tampoco se registraron otros vehículos ni peatones involucrados en el siniestro.

El incidente dejó únicamente daños materiales en los rodados y en el espacio público, mientras que personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes a fin de establecer las circunstancias del hecho.