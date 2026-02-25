La denunciante del médico Amado aseguró que la abusó dos veces en una misma noche

La situación del médico Miguel Amado, actualmente sometido a juicio por abuso sexual, se ha agravado de manera significativa en las últimas horas. La declaración de la presunta víctima ante el tribunal sacó a la luz un nuevo y estremecedor relato: según su testimonio, la mujer habría sido ultrajada sexualmente en dos ocasiones por el profesional durante una misma noche, y no en una sola oportunidad como se había denunciado originalmente.

La declaración de la denunciante, que se dividió en dos jornadas debido a su delicado estado de salud, resultó determinante para el rumbo del proceso. Cuando inició el debate, la audiencia debió suspenderse porque la mujer sufrió una descompensación, con un pico de presión que obligó a su traslado a una clínica para recibir asistencia médica. Al día siguiente, ya recuperada, pudo concluir su relato, cuyos detalles estremecieron a los presentes y modificaron sustancialmente el escenario judicial para el acusado.

En su testimonio, la mujer afirmó que ingresó al Hospital de Pocito alrededor de las 22:30 horas del 3 de febrero de 2025. Tras unos minutos de espera, fue atendida por Miguel Amado, momento en que se habría producido el primer abuso sexual. Luego, según su relato, fue derivada al enfermero José Sebastián Castillo, quien también la ultrajó. Posteriormente, la mujer regresó con Amado, donde se produjo un tercer acto de abuso. De acuerdo con esta impactante declaración, la víctima habría sufrido tres abusos sexuales en un lapso de aproximadamente cuatro horas, ya que ella manifestó que egresó del centro de salud alrededor de las 2:30 de la madrugada del 4 de febrero.

Ampliación de la acusación y nueva pena solicitada

Ante este contundente testimonio, el fiscal Leonardo Arancibia, a cargo de la UFI CAVIG, solicitó formalmente la ampliación de la acusación contra Amado. El médico había llegado a juicio imputado por un solo hecho de abuso sexual, con una pretensión de pena por parte de la Fiscalía de 3 años de prisión. Sin embargo, a partir del relato de la denunciante, el representante del Ministerio Público requirió que se considere la existencia de dos hechos, elevando la acusación a abuso sexual (dos hechos) con una pretensión punitiva de 4 años de prisión efectiva.

El juez de juicio, Sergio López Martín, dio lugar a esta ampliación y dispuso pasar a un cuarto intermedio por un plazo de 5 días, retomándose la audiencia el viernes 27 de febrero a las 8:00 horas. Este plazo, contemplado en el Código Procesal, se otorga a la defensa para que pueda plantear su teoría del caso y presentar pruebas en relación con este nuevo hecho incorporado a la acusación.

El antecedente del enfermero condenado

Cabe destacar que José Sebastián Castillo, el enfermero señalado por la misma denunciante, ya fue condenado por estos hechos. En el marco de un juicio abreviado, Castillo aceptó la pena de 10 meses de prisión efectiva por el abuso cometido contra esta mujer, así como por otros casos en los que había sido denunciado por distintas pacientes. Además de la pena privativa de la libertad, el enfermero fue inhabilitado de por vida para el ejercicio de su profesión, una medida que, según confirmaron desde la Fiscalía, también ha sido solicitada para Miguel Amado en el marco de este proceso.

El debate judicial se retomará el próximo viernes con la continuación de las declaraciones testimoniales. Se espera que en esa jornada continúen desfilando por el tribunal los testigos citados por las partes, y que durante la semana siguiente se dé inicio a la etapa de alegatos, previa a la lectura del veredicto. La defensa de Amado, ejercida por los abogados Marcelo Fernández y Nadia Derka, deberá ahora reconfigurar su estrategia para enfrentar una acusación más gravosa que la original, en un caso que ha conmocionado a la comunidad por la gravedad de los hechos relatados y por la condición de profesional de la salud del imputado.