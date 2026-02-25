Una policía jugaba con un arma y le disparó sin querer a una compañera

El destacamento de la Unidad Policía Rural N° 2 en Las Lomitas, Albardón, fue escenario de un incidente armado este martes 24 de febrero. Minutos después de las 13:00, en la base situada sobre calle La Laja, la agente Nancy Geide manipuló la pistola Browning Classic 9 mm de su compañero, el agente Enzo Guajardo, provocando un disparo que hirió a la cabo Lidia Núñez.

Geide, quien se desempeña como encargada del libro de guardia, se encontraba conversando con sus colegas cuando pidió prestada el arma. Según fuentes judiciales, la efectiva no advirtió que la pistola estaba cargada con un cartucho en la recámara. Al accionarse, la bala impactó en el piso y rebotó hacia la pierna izquierda de la cabo. Respecto a la causa del hecho, una versión decía que jugaba y otra que la estaba revisando.

Tras la detonación, Núñez fue trasladada en un móvil policial a la guardia del Hospital Guillermo Rawson. Un jefe de la fuerza aclaró que la mujer estaría fuera de peligro.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que en principio, estarían frente a un posible delito de lesiones culposas. En paralelo, la Subsecretaría de Control de Gestión inició una investigación administrativa sobre los tres efectivos involucrados.