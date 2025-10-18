El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, disputada este sábado en el circuito de Austin. La prueba fue dominada por el neerlandés Max Verstappen, quien logró una victoria clave para acortar distancias en el campeonato de pilotos, luego del abandono de los dos McLaren en un accidente múltiple en la largada.

La competencia comenzó con un incidente masivo que involucró a varios autos: Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Sauber), Isack Hadjar (Racing Bulls) y el propio Colapinto (Alpine). Los dos McLaren y el español Alonso debieron abandonar tras sufrir graves daños.

Publicidad

Colapinto recibió un toque de un Racing Bulls en la primera curva y debió ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Aunque logró continuar en carrera, su Alpine perdió ritmo y quedó relegado al último puesto. Con el paso de las vueltas, el piloto de Pilar consiguió recuperar posiciones gracias al abandono de Stroll y Ocon, y a una penalización impuesta a Oliver Bearman (Haas), lo que le permitió cruzar la meta en el 14° lugar.

En la zona alta, Verstappen mantuvo el control de principio a fin y se adjudicó la victoria, escoltado por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams). El podio le permitió al neerlandés sumar puntos clave y reducir la brecha en el campeonato.

Publicidad

La actividad continuará este sábado desde las 18:00 (hora argentina), cuando se dispute la clasificación general que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo. El Gran Premio de los Estados Unidos se correrá el domingo a las 16:00 (hora argentina), a 56 vueltas en el Circuito de las Américas, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y sumar puntos en la competencia principal.