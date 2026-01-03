Durante los días de calor intenso del verano, la ubicación del aire acondicionado en el hogar es un factor clave para optimizar su eficiencia, lograr una distribución más pareja del aire frío y reducir el gasto energético, más allá de simplemente encenderlo y bajar la temperatura.

Una de las recomendaciones principales es instalar el equipo en una pared alta, ya que el aire frío tiende a descender, lo que favorece que el aire se distribuya mejor por todo el ambiente. Colocar el aire demasiado bajo o cerca de muebles puede generar «zonas calientes» donde el calor persiste y obliga al equipo a trabajar más.

Asimismo, conviene evitar ubicar el aire acondicionado frente a fuentes de calor, como ventanas expuestas al sol directo, cocinas o electrodomésticos que generen calor, porque esto reduce la eficiencia y obliga al equipo a gastar más energía para mantener una temperatura agradable.

Espacio libre alrededor de la unidad también es fundamental. El aire acondicionado necesita un flujo continuo sin obstrucciones, por lo que es recomendable mantener al menos unos 30 cm sin muebles, cortinas u objetos grandes cerca de la salida de aire. Esto coincide con una recomendación general de no poner el aparato detrás de cortinas o frente a muebles que bloqueen el flujo de aire, pues esto limita la circulación y hace que el enfriamiento sea menos eficiente.

Otra sugerencia es orientar las rejillas del aire acondicionado hacia el centro del ambiente, de modo que el aire frío no se concentre en un solo sector, sino que se distribuya de manera más uniforme. Además, en ambientes amplios o con varios sectores, ubicar el equipo cerca de las zonas más utilizadas (como el living o el comedor) puede mejorar la sensación térmica general y hacer que el frío llegue de forma más efectiva a los espacios donde se pasa más tiempo.

Finalmente, además de la altura y la pared elegida, es útil tener en cuenta recomendaciones técnicas como no colocar la unidad cerca de fuentes de calor internos, elegir un punto donde no haya obstrucciones de flujo de aire y, si es posible, instalar el termostato en una zona representativa de la habitación, lejos de ventanas o fuentes de luz que puedan distorsionar la lectura de temperatura.

Una instalación bien pensada no solo hace que el aire acondicionado enfríe mejor, sino que también puede ahorrar energía y prolongar su vida útil en los meses de mayor demanda.