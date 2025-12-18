Confirmado: se mantiene el subsidio de Zona Fría para San Juan

El diputado nacional por San Juan Cristian Andino (Unión por la Patria) confirmó este jueves, en Radio Sarmiento, que el régimen de Zona Fría y sus subsidios al gas se mantendrán sin modificaciones. Esto fue posible tras el rechazo en la Cámara de Diputados del capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2026, donde el oficialismo incluía su derogación.

"Al no haber logrado la aprobación del capítulo 11, quedan vigentes las leyes, queda vigente el régimen de Zona Fría", afirmó el legislador en una entrevista radial, tras la extensa sesión que extendió hasta la madrugada.

Cómo se logró preservar el beneficio

Andino explicó que el beneficio se mantuvo debido a una maniobra política fallida del oficialismo. El gobierno de La Libertad Avanza incluyó la eliminación de Zona Fría en el artículo 67, dentro del mismo capítulo 11 que también buscaba derogar la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad.

La estrategia del oficialismo fue proponer una votación por capítulos completos en lugar de artículo por artículo. Esto obligaba a los legisladores a aprobar o rechazar en un solo bloque medidas muy diversas, como fondos para la Ciudad de Buenos Aires junto con los recortes a programas sociales.

"Le salió mal la estrategia", evaluó Andino. "Gracias a la coherencia de algunos legisladores, no lograron los votos" para aprobar ese capítulo, lo que derivó en que todo su contenido fuera rechazado y, por lo tanto, el esquema de subsidios para zonas frías se preservara en su forma actual.

Un triunfo dentro de una derrota general

El diputado aclaró que, a pesar de este logro concreto para San Juan, su bloque votó en contra del Presupuesto 2026 en general. Su oposición se basó en el desacuerdo global con el proyecto, que incluía otros puntos críticos como la derogación de la inversión mínima en educación pública.

No obstante, destacó la importancia de haber conseguido "sostener" beneficios clave para la población. Además de Zona Fría, con la caída del capítulo 11 también se mantuvieron la ley de Emergencia en Discapacidad, la ley de Financiamiento Universitario y la actualización automática por inflación de la AUH y la Asignación por Embarazo.

Próximos pasos

El proyecto de Presupuesto, con su media sanción, ahora pasa al Senado para su debate definitivo. Allí, el oficialismo intentará revertir este y otros traspiés. Sin embargo, la confirmación de que el esquema de Zona Fría sigue vigente representa una garantía inmediata para los sanjuaninos que dependen de este subsidio, al menos hasta que el proceso legislativo concluya.