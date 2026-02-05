Buenos augurios para la comunidad universitaria que lleva largos años esperando que se concrete un sueño anhelado por profesores y estudiantes: contar con la nueva sede de la Escuela de Música de la UNSJ.

En este sentido, se logró un paso más para que por fin puedan destrabarse las condiciones legales para la licitación de la empresa que deberá terminar de construir el edificio cuyo predio se encuentra detrás del Auditorio Juan Victoria.

Resulta que en el Boletín Oficial, figura la preadjudicación de una de las empresas dispuestas a realizar la obra, al tener la mejor oferta ante el presupuesto que demandará la obra.

Este hecho allana el sinuoso camino que tuvo que atravesar la universidad para que, después de un largo período de dificultades financieras y burocráticas, pueda terminar con la misión de contar con un nuevo espacio, confortable y adecuado para su alumnado.

Con la apertura de sobres de la licitación, que fue realizada en diciembre del año pasado, resultó que fueron cinco las constructoras locales las que presentaron ofertas: Galvarini, Estructuras Oeste, Mateo Constructora, PM Construcciones y Bilbao Construcciones. Como el presupuesto oficial gira en torno a los 1.864 millones de pesos, la primera de la lista, había ofrecido 1.602 millones de pesos. De este modo, Galvarini será la elegida en encarar las obras, salvo que los otros oferentes presenten objeciones.

En contacto con DIARIO HUARPE, el secretario Administrativo Financiero de la Universidad, Ricardo Coca, sostuvo que “todo el proceso licitatorio tiene una preadjudicación que lo hace la comisión evaluadora que analizará las ofertas. A partir de la publicación en el Boletín Oficial, hay 5 días para que las otras empresa si quieren, pueden presentar impugnaciones o no. Una vez que quede firme la adjudicación, que sería después de este proceso, viene la etapa de firma de contrato y a partir de ahí la fecha de inicio de la obra”. Y remarcó el funcionario que: “el presupuesto está, los créditos están, lo que se espera es que todo esto siga su curso nada más”.

Sí todo marcha, “después de la firma del contrato, estaremos hablando que marzo o abril, puedan retomarse las obras”. La nueva sede -contó Coca- tiene 20 aulas que solucionará gran parte del problema que venía teniendo históricamente la Escuela de Música. El edificio tendrá un lugar propio adaptado para la sonorización y lo necesario para el dictado de clases, prácticas y ensayos.

Actualmente el edificio tiene cerca de un 40% construido, lo que queda por completar son cerramientos, pisos, instalaciones eléctricas y revestimientos.

De concretarse lo que queda, posiblemente la inauguración oficial, se especula, sea para el ciclo lectivo del 2027.

En cuanto al edificio antiguo que sigue vigente por calle Félix Aguilar, se están refaccionando las instalaciones existentes para que esté funcional cuando comience este ciclo 2026.



