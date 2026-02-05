Una discusión por la asignación de turnos en un club de pádel derivó en un hecho de violencia que terminó en la Justicia. Un cliente fue acusado de agredir al encargado de una cancha de pádel, en Capital, luego de que le informaran que no podrían seguir reservándole horarios de juego.

Según la construcción del hecho, el 3 de noviembre de 2025 el encargado del lugar se encontraba detrás del mostrador cuando informó a un cliente, Juan Javier Cruz Bajinay, que no podría continuar reservándole turnos los días miércoles. Ante esa situación, el cliente reaccionó de manera violenta, comenzó a insultarlo y afirmó que seguiría jugando pese a la negativa.

De acuerdo al informe fiscal, Bajinay empujó a Albors, quien se retiró hacia la zona del mostrador para evitar que la discusión continuara. Sin embargo, el agresor lo siguió y le propinó un golpe de puño en el rostro, que impactó en el ojo izquierdo y parte de la nariz, provocándole lesiones visibles.

Durante este 5 de febrero mediante una audiencia, las partes llegaron a una solución alternativa del conflicto mediante una reparación integral. El acuerdo establece que el imputado deberá abonar $60.000 en un solo pago, entre el 1 y el 10 de marzo a favor del damnificado.