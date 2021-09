Consenso criticó fuerte a JxC y negó bajarse de la contienda electoral

Los máximos referentes de Consenso Ischigualasto salieron a desmentir que se bajarán de los próximos comicios del mes de noviembre y cargaron en duros términos contra Juntos por el Cambio. Marcelo Arancibia, Nancy Avelín y Martín Turcumán pidieron, además, el apoyo de los sanjuaninos para llegar a la Cámara de Diputados al considerar que son la única oposición seria de la provincia.

"Hace unas semanas empezó una campaña de difamación y noticias falsas contra el Frente Consenso Ischigualasto y nosotros hoy venimos a desmentirlo. Juntos por el Cambio asegura que nosotros nos bajaremos de la elección y que nuestra campaña ha sido financiada por el gobierno provincial. Esas versiones son falsas y vienen de personas que no pueden explicarle a la sociedad una serie de contradicciones”, dijo ofuscado Arancibia y añadió “ninguno de los que estamos acá es contratista del Estado y tampoco ha confundido políticas y negocios con el gobierno de turno. En Juntos por el Cambio hay personas que están procesadas y denunciadas por estafa”.

El primer candidato a diputado nacional recordó también que fueron ellos quienes denunciaron las estafas de las ART en el gobierno de José Luis Gioja o la compra de una fábrica de paneles solares por una cifra millonaria. Además, cargó contra el oficialismo por la dura crisis hídrica que atraviesa la provincia y que pone en jaque el trabajo de casi 300 mil sanjuaninos.

Por su parte, Nancy Avelín, en representación de Cruzada Renovadora apuntó que “si en San Juan volvió a ganar el oficialismo, el kirchnerismo y las diversas formas del peronismo es responsabilidad exclusiva de Juntos por el Cambio que se negó a unir a toda la oposición que es lo que pedía la gente. El kirchnerismo va por todo y hoy nos toca seguir en esa resistencia. El gobierno le llama década ganada y sólo hay funcionarios ricos y la mitad de los argentinos pobres”.

En el mismo sentido invitó “a los sanjuaninos de bien que creen que a la corrupción hay que combatirla con políticos honestos que en las elecciones de noviembre nos acompañen con el voto. Este es un frente realmente opositor y no somos una oposición destructiva, somos una oposición que le quiere poner un freno a este gobierno que tan mal le hace al país. Se pude hacer política siendo honestos”.

Con el mismo enfoque declaró Martín Turcumán, de ADN, quien solicitó a la ciudadanía lograr una elección de tercios para que también Consenso Ischigulasto llegue al Congreso Nacional. Es que teniendo en cuenta los números de las PASO, el Frente Todos metería dos diputados y Juntos por el Cambio uno. “Que San Juan no esté pintada de amarillo no es por culpa de nosotros. Nosotros, desde Consenso Ischigualasto pretendemos una oposición seria, responsable y honesta”.

Pero esto no fue todo, sino que arremetió contra JxC al decir que “lo único cierto en todo esto es que San Juan presenta una oposición dividida y no por culpa nuestra, sino porque ellos no quisieron abrir su espacio para que en conjunto le ganemos al peronismo, un peronismo que lleva 20 años gobernando y las consecuencias de eso ya se están notando. Desde Producción y Trabajo (el espacio de Marcelo Orrego) se absorbió aquel gran intento de construir una gran oposición en 2015 que se terminó vendiendo, alquilando a una gran estructura que sirve de tapón para la existencia de verdaderos planteos opositores”.