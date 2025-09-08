La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con un mensaje en redes sociales y un saludo público desde el balcón de su domicilio en la calle San José 1111, en Constitución.

Ni bien se conocieron los primeros resultados oficiales, Cristina apareció frente a militantes kirchneristas que se habían concentrado frente a su residencia para festejar la victoria. La ex mandataria, condenada en la causa Vialidad, reafirmó así su rol activo en la política argentina y la estrategia del kirchnerismo en Buenos Aires.

Publicidad

En su mensaje completo publicado en X, Cristina dirigió fuertes palabras a Javier Milei: criticó la banalización del “Nunca Más”, la estigmatización de personas con discapacidad y la situación económica de los argentinos, y cuestionó la gestión de Milei junto a su círculo económico. Con tono directo y sarcástico, la expresidenta concluyó remarcando la unidad del peronismo y kirchnerismo de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El acto en San José 1111 simbolizó tanto la celebración del triunfo electoral como el regreso visible de Cristina Fernández a la política activa, consolidando el liderazgo del kirchnerismo en la provincia más poblada del país y proyectando su influencia para los próximos comicios.