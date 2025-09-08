Política > Ganó Fuerza Patria
Cristina Fernández festejó desde su balcón y mandó un mensaje a Javier Milei
POR REDACCIÓN
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con un mensaje en redes sociales y un saludo público desde el balcón de su domicilio en la calle San José 1111, en Constitución.
Ni bien se conocieron los primeros resultados oficiales, Cristina apareció frente a militantes kirchneristas que se habían concentrado frente a su residencia para festejar la victoria. La ex mandataria, condenada en la causa Vialidad, reafirmó así su rol activo en la política argentina y la estrategia del kirchnerismo en Buenos Aires.
En su mensaje completo publicado en X, Cristina dirigió fuertes palabras a Javier Milei: criticó la banalización del “Nunca Más”, la estigmatización de personas con discapacidad y la situación económica de los argentinos, y cuestionó la gestión de Milei junto a su círculo económico. Con tono directo y sarcástico, la expresidenta concluyó remarcando la unidad del peronismo y kirchnerismo de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El acto en San José 1111 simbolizó tanto la celebración del triunfo electoral como el regreso visible de Cristina Fernández a la política activa, consolidando el liderazgo del kirchnerismo en la provincia más poblada del país y proyectando su influencia para los próximos comicios.