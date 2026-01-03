En 2010, Nicolás Maduro visitó la provincia de San Juan en el marco de la Cumbre del Mercosur, cuando se desempeñaba como canciller de Venezuela y era uno de los hombres de mayor confianza del entonces presidente Hugo Chávez.

La cumbre regional reunió a jefes de Estado, ministros y delegaciones de los países miembros y asociados del bloque, y tuvo como eje el fortalecimiento de la integración regional, el comercio y la cooperación política entre las naciones sudamericanas. En ese contexto, Maduro participó de las actividades oficiales como jefe de la diplomacia venezolana, representando al gobierno chavista en encuentros multilaterales y reuniones bilaterales.

La presencia del canciller venezolano en San Juan se dio en un momento clave para la política regional, con Venezuela buscando consolidar su ingreso pleno al Mercosur y fortalecer alianzas estratégicas dentro del bloque. Maduro era por entonces una figura central del esquema político de Chávez y uno de los principales voceros de la política exterior del país caribeño.

El evento tuvo una fuerte repercusión institucional en la provincia, que fue sede de un encuentro internacional de alto nivel y recibió a delegaciones de toda la región, con un importante despliegue de seguridad y organización.

Años después, aquel canciller que recorrió San Juan se convertiría en presidente de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, marcando una nueva etapa en la historia política del país. Su paso por la provincia quedó registrado como parte de un capítulo de relevancia regional, en un contexto político muy distinto al actual.