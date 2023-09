Luego de que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comunicó el nuevo proyecto de la construcción de una cancha de hockey sobre césped en el complejo deportivo El Palomar, padres que llevan a sus hijas a la escuelita de hockey sobre césped se mostraron enojados debido a que tendrán que pagar una cuota obligatoria y excepcional para costear la línea de financiamiento con la cual se llevará a cabo el proyecto.

Esta denominada “cuota cancha” tiene un valor de $2.000, se mantendrá durante cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) dicho importe se irá actualizando en relación con la inflación. Hasta el momento, los padres no saben hasta cuándo deberán pagar la cuota, ya que en el PDF enviado por la U.N.S.J. explicaron que se actualizarán los montos dependiendo de la situación económica del país. Además, desde la UNSJ informaron que la "cuota cancha" tiene el mismo tenor que la cuota deportiva, entonces si alguna alumna no puede pagarla, no podrá entrenar ni competir en ningún torneo que dispute la universidad.

Los padres argumentaron que nunca fueron consultados sobre la posibilidad de abonar este dinero extra para la construcción. Si bien entienden que la cancha es necesaria, no están de acuerdo con las formas administrativas de informar la situación. Además, entienden que los proyectos universitarios están financiados por Nación, al ser el Palomar dependiente de la UNSJ, entonces no encuentran lógica al cobro de una cuota extra.

Si se hace un presupuesto entre lo que los padres pagan de cuota deportiva, cuyo monto es de $3.000, más los $2.000 de la "cuota cancha", una alumna del Palomar pagaría $5.000 por mes. A esto hay que sumarle la cuota de la Asociación Amigos de Hockey, que se paga aparte, pero tiene un monto de $4.000 mensuales. Entonces, cada alumna de hockey sobre césped de la universidad estará pagando $9.000 mensuales para realizar el deporte.

“Todos nos quedamos helados porque nos obligan a pagar esa cuota. Ellos fueron, sacaron un préstamo y ahora nosotros tenemos que pagar”, dijo una de las madres, que prefirió no dar su identidad.

Mientras tanto, los trabajos en el Palomar ya comenzaron. La primera parte del proyecto consiste en la extracción de siete tocones en total, cuatro de eucaliptus y tres moras. Estos son árboles que habían sido cortados, pero cuyos troncos y raíces continuaban en el lugar. En esa línea, las obras continuaron con la demolición de un muro cercano a los tocones mencionados, necesario para nivelar el terreno.

“El proyecto nos parece regio, porque sirve para el futuro, pero la forma ha sido avasallante. No podés tomar esa decisión sobre el bolsillo de los socios”, concluyó una de las madres que denunció la situación.

Sobre el proyecto

La cancha nueva estará ubicada entre el campo actual de hockey y el edificio de Bienestar Universitario. Foto: Captura.

La nueva cancha de hockey estará instalada en el espacio que se encuentra ubicado entre la cancha actual y el edificio de Salud Universitaria. El césped sintético será con arena incorporada, lo que va a permitir la realización de distintas competencias nacionales, ya que tiene certificación FIH National/Multisport.

Las medidas serán de 91,4 metros de largo por 55,00 metros de ancho. Tendrá sector perimetral en ambos lados laterales como también en los fondos de 1,5 metros y el tipo de hilado será de polipropileno. Cabe destacar que el terreno será una carpeta marca Forbex, el producto más utilizado en América Latina para las canchas de hockey sobre césped.